Kunstkring Art from Love viert tiende verjaardag: “MixArt blijft ons uithangbord”

Kunstkring Art from Love uit Bredene, onder meer bekend van de jaarlijkse MixArt-beurs, vierde onlangs zijn 10de verjaardag met een gezellig samenzijn in de Après Shop. “Tien jaar waarin we mekaar hebben geïnspireerd en gestimuleerd om onze artistieke comfortzones te verlaten”, klonk het bij bestuurslid en drijvende kracht Magda De Schepper.

Kunstkring Art from Love was eind 2014 een uitloper van het jaarlijkse Buren bij Kunstenaars in Bredene, herinnert Magda De Schepper zich nog levendig. “Samen met Els Couvreur, Annie Vanlerberghe en wijlen Ria Cocquyt, enthousiaste lokale kunstenaars zonder uitzondering, zetten we een eerste activiteit op touw: het werd een kunstroute bij lokale handelaars gekoppeld aan een puzzelwedstrijd onder de titel ‘De kleine artiest’.

Ria en Els hielden het om beroepsredenen al snel voor bekeken maar Nicole Knockaert, ooit nog bestuurslid van kunstkring Arte4, kwam ons kort daarop vervoegen.” Het trio kwam al snel aandraven met een fris, nieuw idee. “Een website, waarop elk lid van onze kring een geheel eigen pagina zou krijgen om zijn of haar werken te etaleren. Die website, www.artfromlove.be, is vandaag nog altijd een succes. Momenteel vind je er een 70-tal kunstenaars terug. Uit Bredene, maar net zo goed uit De Haan, Blankenberge, Brugge… Met een maandelijks kunstcafé in Bistro Cartouche en een driemaandelijks ledenkrantje hielden we ook regelmatig contact met mekaar.”

In het Gemeenschapscentrum Hubert Beuselinck zette de kunstkring intussen een vrij atelier en een lessenpakket tekenen op touw. “Vandaag vinden die vrije ateliers nog altijd plaats, op maandag- en donderdagnamiddag. Daar komen gemiddeld nog altijd 26 lokale kunstenaars per week samen. Niet om les te volgen maar gewoon om gezellig samen kunst te maken.”

Art from Love’s belangrijkste activiteit is echter de jaarlijkse kunstbeurs MixArt in het MEC Staf Versluys. “Het is de ideale plek voor de amateurkunstenaar om zich aan een groter publiek voor te stellen. Elk met zijn of haar eigen stand op de beurs, die de foyer en de grote zaal van het MEC beslaat.

Kunstbeurs

Het vergt ieder jaar wel wat van onze bestuursleden om de beurs op te slaan en de huur van het MEC kost ons ook telkens een flinke duit. Twee weken d’Annexe huren in De Haan kost ons 500 euro, drie dagen MEC 1.200 euro. We willen de deelnemende kunstenaars echter geen te grote bijdrage vragen. Maar ondanks alles blijft MixArt toch ons uithangbord.”

“Kwaliteit zal altijd boven kwantiteit staan”

De vele originele initiatieven leverden Art from Love in 2017 de Cultuurprijs op. “Het was een mooie bekroning waarvoor we toenmalig cultuurschepen Eddy Gryson, die ons vaak te hulp schoot, nog altijd dankbaar zijn.”

Toen Annie Vanlerberghe het bestuur verliet om wat meer tijd te besteden aan de kleinkinderen en Nicole Knockaert haar eigen weg ging, bleef Magda plots alleen achter. En toen kwam de coronacrisis tot overmaat van ramp op de weg van Art from Love.

Cultuuruitstappen

“Door de pandemie vielen al onze bijeenkomsten weg. Heropstarten bleek een hele beproeving. Ik zie vandaag trouwens nog altijd de gevolgen van de lockdown. Iedereen is wat meer op zichzelf, mensen gaan wat moeilijker met elkaar om… Dankzij de inzet van nieuwe bestuursleden Roland Versluys, Walter Beyens, mijn man Philippe Depoortere en Maria Vandenabeele – die zich later om gezondheidsredenen liet vervangen door Freddy Seynaeve – zijn we nu toch weer op de goede weg”, zegt Magda.

“De zomerse place du tertre ‘DuneArt’ tijdens het zomerseizoen, waarvoor we enkele jaren instonden, hebben we afgezworen. We concentreren ons nu volop op de vrije ateliers, onze website en ‘Atelier in Beeld’, onze maandelijkse vervanger van Buren bij Kunstenaars in GC Beuselinck. We organiseren ook regelmatig cultuuruitstappen voor de leden en willen in de toekomst vaker samen exposeren buiten Bredene.

“In het voorjaar van 2025 trekken we bijvoorbeeld al naar het Wielingencentrum in Wenduine. We hebben de afgelopen tien jaar een lange weg afgelegd, met ups en downs. Maar we zijn helemaal klaar voor nieuwe uitdagingen, waarbij kwaliteit altijd boven kwantiteit zal staan.”