Kunstexpo tijdens Oostrozebeekse Oktoberkermis was een schot in de roos:“Portretten en karakterkoppen”

De oktoberkermis in Oostrozebeke was er eentje om in te kaderen, ondanks het grillige herfstweer. Naast de paardenrennen en de profkoersen was ook de tentoonstelling van de plaatselijke kunstkring om duimen en vingers van af te likken. Het werk van nieuwkomer Stefanie Duyvejonck sprong in het oog.

Voor Stefanie Duyvejonck (39) was de groepsexpo iets helemaal nieuw. Stephanie is directrice van de Ooigemse basisschool ‘t Vlinderbos en pas één jaar lid van de kunstkring. “Toen ik nog een kind was, tekende ik haast elke dag en later kwam daar nog schilderen bij. Tijdens de coronaperiode heb ik deze hobby herontdekt. Een vriendin, Evy Demeyere, porde me aan om de stap te zetten naar de kunstkring. Voor mij was de kunstkring een echte openbaring. Door het contact met de leden en de lesgevers heb ik enorm veel bijgeleerd, vooral wat technieken betreft. Tijdens de coronaperiode heb ik enorm veel geoefend zodat tekenen en schilderen een echte passie werd.”

“Of ik een voorkeur heb voor bepaalde onderwerpen? In de kunstkring heb ik leren schilderen met acrylverf. Naar onderwerpen toe gaat mijn voorkeur uit naar portretten en karakterkoppen. Die karakterkoppen pluk ik van het internet en die vormen mijn inspiratie. Voorlopig waag ik me nog niet aan landschappen.”

Afrika

“Voor de kunstexpo heb ik gekozen voor Afrikaanse dames als thema. Waarom? Simpel, omdat ik ze een streling voor het oog vind. Bovendien zijn ze heel kleurrijk en ik werk ook heel graag met veel kleur. Ik slaagde erin om bij mijn eerste deelname aan de groepsexpo acht schilderijen klaar te krijgen en daar ben ik ook heel fier op. Mijn werk kreeg ook heel veel bijval bij de bezoekers van de expo. Toch blijft teken en schilderen een hobby. Een uitlaatklep, zeg maar. En dat heb ik allemaal te danken aan kunstkring ORK, die me geholpen heeft om het schilderen onder de knie te krijgen”, besluit Stefanie.