Kunstenfestival Watou maakt nieuwe curatoren en baseline bekend: “Verdergaan op succesformule”

Kunstenfestival Watou 2022 ‘Sense of Place’ klokte af op 20.000 unieke bezoekers. Stad Poperinge kijkt dan ook uit naar een nieuwe editie van Kunstenfestival Watou in de zomer van 2023. De nieuwe editie krijgt alvast de baseline /kom.po’zi.ci.o:/ mee. Edith Doove is de nieuwe curator voor de beeldende kunst. Michaël Vandebril wordt opnieuw curator voor het luik poëzie en Koen Vanmechelen blijft bezieler van het project Patchwork.

Edith Doove werd gevraagd als nieuwe curator en zal de beeldende kunst onder haar hoede nemen. “Als jurylid van Patchwork heb ik afgelopen zomer het kunstenfestival bezocht. Ik was sterk onder de indruk. Ik ben dan ook zeer verheugd om als curator geselecteerd te zijn voor de editie van 2023 en een volgende ontwikkelingsfase te kunnen inluiden”, zegt Edith Doove. De Nederlandse is curator, schrijfster en onderzoekster. “In die editie zal de nadruk nog sterker op nieuwe creaties komen te liggen, omdat ik denk dat het festival juist daarin een belangrijke rol kan spelen.”

Net als vorig jaar wordt de poëzie vormgegeven door Michaël Vandebril. Hij gaat deze editie opnieuw voluit voor de kruisbestuiving, tussen plek en dichters, tussen beeldende kunst en poëzie. “De dichters creëren een nieuw gedicht of tekst, geïnspireerd op de kunstwerken en gesprekken met de kunstenaars. Op deze manier wordt het samenspel tussen beeldende kunst en poëzie verzekerd”, zegt Michaël Vandebril. Hij is dichter, curator en literair organisator. Met initiatiefnemer Peter De Roo startte Michaël in 2018 de schrijfresidentie Huis van de Dichter in Watou op.

Lof over vernieuwde concept

“Na editie 2022 hoorden we van alle kanten lof over het vernieuwde concept. De nieuwe creaties en de link tussen het dorp, de beeldende kunst en poëzie waren dé troeven van Watou 2022. Voor ons een duidelijk signaal dat we in die richting moesten verdergaan”, zegt Loes Vandromme, schepen van cultuur (CD&V).

Om de succesformule verder te zetten, werd een derde editie van Patchwork opgestart. Koen Vanmechelen – internationaal gerenommeerd, conceptueel kunstenaar – blijft bezieler van het project. “Afgelopen zomer kampeerden voor een tweede keer verschillende kunstenaars in Watou. Geïnspireerd door hun ervaringen in het dorp en tijdens het festival werkten zij nieuwe projectvoorstellen uit. Een negenkoppige jury selecteerde hieruit een twintigtal werken die worden uitgewerkt en deze zomer te zien zullen zijn op het kunstenfestival”, vertelt Koen Vanmechelen. In maart wordt een nieuwe open call gelanceerd om deel te nemen aan dit onderzoekstraject.

/kom.po’zi.ci.o:/

Kunstenfestival Watou 2023 krijgt de baseline /kom.po’zi.ci.o:/ mee. “Het woord onderstreept dat zaken moeten worden samengebracht met behoud van hun heterogeniteit, hun verscheidenheid”, verduidelijkt Edith Doove. “Het is bovendien verbonden (in het Engels) met composure of kalmte. Het heeft duidelijke roots in kunst, schilderkunst, muziek, theater en dans en is dus verbonden met choreografie en scenografie. De onlangs overleden Franse filosoof Bruno Latour legt in zijn Poging tot een ‘Compositionistisch Manifest’ ook de link met compromis en compromitterend waardoor er sprake is van een zekere diplomatie en voorzichtigheid. Maar verder spelend komt hij ook uit op het ecologische verantwoorde compost en de-compositie van verschillende onzichtbare elementen. In het componeren is er altijd sprake van een zeker risico, het kan slagen maar ook mislukken. Maar op zijn minst is er een poging om opbouwend te construeren met het oog op een boeiend geheel. Tegelijkertijd is het een thematiek die dicht bij de mensen staat en ook ruimte laat voor speelsheid.”