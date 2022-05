Kunstenaars gaan met elkaar in dialoog voor expo ‘Duets’

Op vrijdagavond 13 mei opende in CC De Steiger en Stadsmuseum Menen de tentoonstelling Duets. Acht kunstenaars namen de uitdaging aan om, zoals in de wereld van de muziek of de dans, een duet te performen met een andere kunstenaar. Men kan er schilderijen, installaties, videokunst en zelfs literatuur ontdekken.

Het idee kwam van curator en kunstenaar Bart Vandevijvere en directeur van CC De Steiger Chiel Vandenberghe. “Het leek ons leuk om twee kunstenaars onderling of binnen hun werk een dialoog aan te zien gaan. Dit brengt interessante artistieke dialogen op gang tussen kunstenaars uit verschillende disciplines”, zegt Bart.

Duetten zijn vaak dialogen en die ontstaan vaak, in heel diverse vormen, ook tussen beeldende kunstwerken. Men ontdekt ze binnen het oeuvre van een kunstenaar, maar evengoed doorheen de kunstgeschiedenis of over verschillende kunstvormen heen. Als bezoeker zal je de duetten zelf ontwaren. Vaak zijn ze heel duidelijk en bewust gecreëerd, soms subtiel en steeds voor persoonlijke interpretatie vatbaar. Een aantal kunstenaars gingen voor Duets een concrete dialoog aan.

Bart Vandevijvere deed dat met Johan Gelper. De schilderijen van Vandevijvere gaan een artistiek duet aan met de installaties van Gelper. Sven Verhaeghe ontspon een duet met schrijver Roderik Six. Mohammed Alani toont eigen werk maar gaat evengoed in gesprek met kunstwerken van uit de collectie van het stadsmuseum.

Eerbetoon aan Belgische regisseur

Messieurs Delmotte voert een eigen, interne artistieke dialoog tussen zijn verschillende artistieke werelden en personas. Charlot Winne tenslotte selecteerde een iconisch videokunstwerk van Chantal Akerman uit 1972 als element in de ruimte waar ze haar eigen werk toont.

Charlot is zelf van Menen en is al van kleins af aan met kunst bezig. “In het kunstonderwijs hield ik mij met vele kunstdisciplines bezig maar in de animatie vond ik mijn gading. Ik ben daarin ook afgestuurd en ik geef les in animatiefilm”, vertelt Charlot.

Het duet met Chantal Akerman is voor Charlot zowel een uitdaging als een eerbetoon aan deze Belgisch filmregisseur, actrice, auteur, producent en componiste. “Met dit videokunstwerk tonen we alle twee onze eigen plek, onze eigen ruimte, en dit is mijn dialoog met deze grote dame uit de Belgische filmwereld”, besluit Charlot.

