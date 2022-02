Kunstcollectief ’t Breughelpalet in Rekkem pakt uit met tweejaarlijkse tentoonstelling

Bij het kunstschilderen raakt de kunstenaar meestal in de juiste stemming als hij of zij in complete stilte zijn ding mag doen. Bij de mensen van ‘t Breughelpalet in Rekkem is dit nu net anders: het samenzijn bevordert hun scheppend talent. Ze stellen volgend weekend tentoon in CC De Steiger.

“In 1984 ontstond dit collectief van hobby- en amateurschilders tegelijkertijd met de Breughelkermis. Een paar vrienden van toen ontdekten dat samen schilderen een sociaal gebeuren is dat alleen maar voordelen kan opleveren”, zegt woordvoerster Diana Dupont.

Al 38 jaar lang

De schildersvrienden komen dus al 38 jaar iedere dinsdag gezellig samen in het Dorpshuis Rekkem. “Van zes tot negen uur zitten hier een twaalftal mensen samen te werken. Dat is warm en gezellig. En daarna drinken we eentje op onze gezondheid én misschien wel op de geboorte van een nieuw kunstwerkje”, lacht Diana.

’t Breughelpalet heeft dit weekend in ieder geval een mooie reden om het glas te heffen. “Op 5 en 6 maart stellen we allemaal tentoon in CC De Steiger in Menen. Het is een bewuste keuze om ‘maar’ om de twee jaar een tentoonstelling te houden, omdat we het publiek telkens nieuw werk willen presenteren”, vertelt Diana.

Nieuwe leden

Dat er leven in ’t Breughelpalet zit, blijkt ook uit de jaarlijkse komst van nieuwe leden. “Dit jaar hebben we er drie. In onze groep komen uiteraard mensen vanuit Menen, Lauwe en Rekkem, maar ook uit Ledegem, Bissegem, Lendelede… Ons zaaltje hier is niet heel heel groot, maar we trekken met verve onze plan. Ben je minimum 18 jaar en wil je iedere dinsdag komen goochelen op doek of papier? Dan ben je meer dan welkom”, lacht Diana. (Nicolas Verhaeghe)