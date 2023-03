Kunstbiënnale moet Sint-Denijs uit de vergeethoek houden

In de weekends tussen 18 augustus tot 24 september loopt in Sint-Denijs de kunstbiënnale ‘Sint-Denijs-City’. Een nieuw kunstproject die moet voorkomen dat deze Zwevegemse deelgemeente een vergeethoek zou worden. Er nemen 34 kunstenaars aan deel.

De nieuwe kunstbiënnale werd onder grote belangstelling voorgesteld in cultuurcafé De Vrijheid in Sint-Denijs. Wim Vandecauter van de organiserende vzw Zen Kunst- en Cultuurdorp legt het ontstaan uit. “Het idee is ontstaan bij een bezoeker aan Sint-Denijs die genoot van het wandelen langs de kerkwegen en die in zijn verbeelding daar ook een plaats voor kunst in zag. Via de camping Ten Roode Duifhuize kwam het de burgemeester ter ore. Hij droomde al langer van een kunstroute in Sint-Denijs. Hij wist een team rond zich te vormen en de trein was vertrokken.” Het werd vrij snel duidelijk dat de ondersteuning van een curator nodig was om dit project tot een succes te maken. “Deze vonden we in de persoon van Jan Leysen. Hij verzamelt en ademt niet alleen kunst, hij kan als geen ander de passie overbrengen en is er dagelijks mee aan de slag”, aldus Vandecauter. Over het thema kon ook al geen discussie zijn: trage wegen. “Verbazend is het web aan trage wegen die het dorp doorkruisen. Vanaf elke hoeve, vanaf elke plaats van belang, loopt wel een paadje naar de dorpskern of naar een andere bestemming”, begint Jan Leysen die zegt blij te zijn dat hij als curator volledig autonoom mocht beslissen over zowel de inhoud, de keuze van artiesten als de selectie van het werk.

Aantrekkingskracht

Verder laat Jan Leysen zich positief uit over de interesse van de kunstenaars. “Ik maakte een selectie van 34 kunstenaars en geen enkele heeft de vraag tot deelname afgewezen. Eén vroeg wat bedenktijd, maar na een dag antwoordde deze ook al positief. Meer nog, velen zullen voor deze biënnale een speciaal werk maken.”

We zetten meer in op cultuur, natuur en zachte recreatie – Burgemeester Doutreluingne

De werken komen langs een vier kilometer lang parcours dat vooral loopt over… trage wegen. Marc Doutreluingne, die nu niet als burgemeester spreekt maar als voorzitter van de vzw Zen Kunst- en Cultuurdorp, legt uit wat het belang van deze biënnale is. “Het project moet helpen voorkomen dat Sint-Denijs als uithoek van Zuid-West-Vlaanderen een vergeethoek zou worden. De zuiver landschappelijke aantrekkingskracht moet plaats maken voor een meer levendige en bruisende combinatie van een harmonieuze aantrekkingskracht cultuur, natuur en zachte recreatie.” Volgens Doutreluingne moet het project ook heel wat volk lokken. “Niet alleen de kunstminnende wandelaar uit Vlaanderen of het aangrenzende Wallonië, maar ook uit Noord-Frankrijk, zullen kunnen genieten. Ook de Sint-Denijzenaar zelf willen we erbij betrekken. Zo zal Bent Van Looy een programma van zijn Culture Club op Radio 1 vanuit de kerk maken en zullen we de helft van de plaatsen voor de inwoners uit Sint-Denijs voorbehouden.”

Men is er ook van overtuigd dat het kunstfestival zeker een vervolg zal kennen in 2025. “Om te kunnen spreken van een biënnale moet je om de twee jaar organiseren. Gezien ons project een biënnale is, moet er dus een vervolg komen in 2025. Maar dit is geen probleem, want die editie staat al budgettair vast”, besluit burgemeester Doutreluingne.

Natuurpunt werkt mee

“Natuurpunt Zwevegem werkt met enthousiasme mee aan het project. We hebben immers een traditie om natuur met cultuur te verbinden. We werken ook mee aan het Poëziepad van de Marnixring en de gemeenten Avelgem en Zwevegem”, zegt Eddy Loosveldt. “De trage wegen zijn voor onze gelijknamige werkgroep van belang om mensen een band te laten opbouwen met het mooie landschap van Sint-Denijs. Onze werkgroep werkt ook samen met de gemeente om de trage wegen terug de waarde te geven die ze verdienen.” De Werkgroep Trage Wegen van Natuurpunt organiseert in het kader van de biënnale op 20 augustus een combi-wandeltocht en een fietstocht langs trage wegen. (GJZ)