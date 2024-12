Knokke-Heist neemt kunstwerk ‘Trouble Sea’ nog een jaar in bruikleen: “Waardevolle aanwinst voor Heist”

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist heeft besloten om het werk ‘Trouble Sea’ van kunstenares Lucie Lanzini voor een jaar in bruikleen te nemen. Het kunstwerk is geplaatst in het Frans Welvispad in het Directeur-Generaal Willemspark en werd oorspronkelijk tentoongesteld als onderdeel van Beaufort2024, de kunsttriënnale aan de Belgische kust.

‘Trouble Sea’ trekt de aandacht met zijn gebruik van troebel oceaanglas, dat golvend is als de zee. Door het glas ontstaat een visueel spel waarbij de blik van de toeschouwer letterlijk wordt getroebleerd. De golven zijn in het werk op een verrassende manier verticaal weergegeven, wat uitnodigt om steeds opnieuw en vanuit een ander perspectief te kijken.

Met de tijdelijke plaatsing van ‘Trouble Sea’ biedt het gemeentebestuur bewoners en bezoekers een extra kans om dit werk van dichtbij te ervaren. “Het vormt een tijdelijke, maar waardevolle aanwinst voor de deelgemeente Heist”, aldus het gemeentebestuur.