“Kan je kind ook zulke schilderijen maken? Nooit geldzorgen dan”: Frank Lavens (69) is uitbater van l’artgalerie in Roeselare

Noem Frank Lavens geen kunsthandelaar, hij hoort veel liever ‘kunstliefhebber’. Deze rasechte Roeselarenaar vindt het niet erg dat een werk uit zijn galerie in de Sint-Amandsstraat niet onmiddellijk verkocht raakt. Dan kan hij er zelf nog een tijdje langer van genieten.

Wie is Frank Lavens? Geboren in Roeselare op 28 oktober 1955 en gehuwd met Ann. Dit koppel heeft twee dochters die in Gent wonen: Layla (39) en Lore (37). Frank en Ann wonen in Beveren. Opleiding en job Lager onderwijs in de Kattenstraat, middelbaar in de VMS en VTI, hoger onderwijs in Gent (topografie). Opleidingen monumentale, grafische en keramische kunsten in Roeselare. Beroepshalve Eandis (Fluvius). Kunstgalerie l’Artgalerie Frank Lavens. Vrije tijd Kunst kijken (ook op reis).

Kunst houdt je al je hele leven bezig?

“Als kind kreeg ik graag kunstboeken als geschenk. Ik kon daar uren in kijken en lezen. Ook een museum bezoeken, doe ik graag van jongs af aan. Het stond eigenlijk in de sterren geschreven dat ik daar iets mee zou doen in mijn later leven.”

“In 1995 heb ik een eerste galerie gehad op de hoek van de Iepersestraat en de Westlaan. Zeven jaar later ben ik een associatie aangegaan met galerie Axpoele uit Ruiselede en sedert eind 2019 zit ik in dit pand op de hoek van de Sint-Amandsstraat en de H. Horriestraat. In maart 2020 heeft ‘l’artgalerie Frank Lavens’ de deuren geopend en je mag dat echt letterlijk nemen. Door corona was er geen feestelijke opening of vernissage, ik kon enkel de deur ontsluiten.”

Wat kunnen kunstliefhebbers verwachten in l’artgalerie?

“Ik leg vooral de focus op kunstenaars van de Cobra-beweging zoals Corneille, Alechinsky en Lucebert en op schilders van de Jeune Peinture belge zoals Rik Slabbinck en Roger Somville.”

Maar je absolute favoriet is Bram Bogart?

“Dat is inderdaad my all time favourite. Als geboren Nederlander en genaturaliseerde Belg hoort hij wel niet bij de Cobra-groep maar ik hou enorm van zijn uitgepuurde kunst. Wanneer iemand mij vertelt dat zijn of haar kindje ook zulke schilderijen kan maken, antwoord ik steevast dat het kind dan ook nooit geldzorgen zal hebben voor de rest van zijn of haar verdere leven (lacht).”

“Kunst zal altijd een tastbare passie zijn”

“Bram Bogart is enorm gegeerd bij onze noorderburen. Zijn werken halen dan ook hoge verkoopcijfers.”

Moet je niet in Antwerpen, Brussel of Knokke zitten om echt succesvol te zijn?

“Misschien kun je inderdaad meer verdienen als je een galerie hebt in een van die steden, maar dat is niets voor mij. Ik zou me iedere keer de route met bijhorende files ontzien. Het zou te lang in de wagen zitten zijn voor mij. Ik woon in Beveren en met een galerie in Roeselare is het perfect zoals het is.”

Je verkoopt ook werken van de Roeselaarse schilder Alfons Blomme. Een onderschat of overschat schilder?

“Allebei een beetje. Hij heeft in 1920 natuurlijk de Grote Prijs van Rome gewonnen, maar hij was ook een veelschilder. Hij heeft wel heel mooie schilderijen op canvas gemaakt in zijn typisch pointillistische stijl. De Mont Saint-Michel die bij mij hangt vind ik heel mooi, net als zijn werk ‘Schuwe Maandag’ dat op de eerste verdieping in het nieuwe stadhuis hangt.”

Ben je als galeriehouder vaak aanwezig op kunstbeurzen?

“Ik heb tien keer een stand gehad op Lineart Gent en ik zal van 6 tot 9 februari in Amsterdam zijn op de beurs Art on Paper. Daar presenteer ik werken van Bram Bogart. Ik geloof dat ik de enige ben die er Bram Bogart toont.”

Ik geloof dat kunst kijken voor jou belangrijker is dan kunst verkopen?

“Ik ben er nu 69 en behoor dus strikt gezien niet meer tot de actieve bevolking. Maar kunst zal altijd een passie zijn voor mij die tastbaar is. Ik zal blijven verder doen zo lang ik er plezier aan beleef en mijn gezondheid het toelaat. In 1995 organiseerde ik tentoonstellingen en kwam ik zo in contact met kunstenaars die hun werken in mijn galerie verkochten.”

“Nu schaf ik vaak werken aan via huisbezoeken. Mensen die me contacteren na een sterfgeval of in een onverdeeldheid en die me vragen om kunstwerken te taxeren en eventueel te kopen. Internet is een formidabele hulp voor galeriehouders. Je plaatst je hele collectie op je site en de hele wereld kan die bekijken. Wie iets wenst te kopen, komt naar de galerie als het niet te ver is. Maar ik verzend ook heel wat verkochte kunstwerken op, maar enkel in Europa met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.”

Indien je gevraagd wordt als dealer, neem je deel aan de televisiereeks ‘Schatten van mensen’?

“Neen, ik ben geen TV- of showman. Ik maak eigenlijk ook geen publiciteit voor mijn galerie. Ik heb ooit eens een publiciteit op Facebook gezet met een beeldhouwwerk van een naakte dame en ik werd prompt geschorst (lacht). Ik doe dit eigenlijk niet voor het geld. Ik geniet zelf enorm van de kunstwerken in mijn galerie en als ik er verkoop, koop ik meteen een nieuw kunstwerk. Als een werk lang blijft hangen, dan heb ik er ook lang plezier van.”

Heb je nog iets af te vinken op je bucketlist?

“Neen, ik heb de mooiste musea bezocht die er zijn en ik hoop gewoon dat ik nog een tijdje kan verder doen zoals nu. Ik zal wellicht de rest van mijn leven hier blijven wonen. Ik ben hier goed. Ik hoop wel dat Roeselare nog meer zal inzetten op cultuurbeleving. Dat zou me nog gelukkiger maken.”