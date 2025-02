Kim Maertens van 2nd Skin Art, Tattoos & Piercings: “Ik was toch wel een beetje de rebel thuis”

De online commentaren zijn lovend over haar werk. Kim Maertens probeert ook nu nog steeds haar grenzen te verleggen in haar tatoeages. De Roeselaarse is gedreven, dat is duidelijk. “Het kan dat ik zeven uur geconcentreerd aan een tatoeage bezig ben”, lacht Kim.

Hoe lang heb je al een eigen zaak?

Kim Maertens: “Ik ben vijf jaar geleden met 2nd Skin Art gestart. Maar voorheen zijn Sandy en ik met Inksane begonnen. Ik deed er de piercings. In die tijd heb ik heel veel over tatoeages geleerd door zelfstudie, heb ik in de SASK een tekenopleiding gevolgd en ook een opleiding voor medische tatoeages. In oktober 2020 ben ik dan van start gegaan met mijn eigen zaak 2nd Skin Art.”

Maar corona stond voor de deur.

“Pff, ik was amper twee weken open en ik mocht alweer de deuren sluiten.”

Maar iedere tegenslag zorgt ook voor opportuniteiten?

“Ik heb in die gedwongen sluiting heel veel getekend, ontwerpen uitgedacht én heel veel geoefend. Ik oefende op varkenshuid. Slagerij Renmans zag me dikwijls over de vloer komen in die tijd (lacht). Maar op die manier was ik wel volledig voorbereid om in maart 2022 te herbeginnen.”

Hoe stonden je ouders tegenover tatoeages en piercings?

“Ik was een beetje de rebel thuis. Ik heb een oudere broer en een jongere zus maar het middelste kind was, laat ons zeggen, de meest actieve en niet altijd zoals mijn ouders het graag hadden gezien (lacht). In het middelbaar heb ik in het geheim een navelpiercing laten zetten bij Elvis. Ik heb dat een jaar verborgen kunnen houden voor mijn ouders. Tot ik me aan tafel eens ‘uitrekte’ en ze die piercing zagen. Ze schrokken natuurlijk en ik kreeg heel wat vragen te verwerken, maar het zette wel de deur op een kier voor mijn zus die dat ook wilde.”

“Mijn ouders hadden altijd gezegd dat ik zou buiten vliegen als ik met een piercing of een tatoeage zou arriveren. Gelukkig is dat niet gebeurd (lacht). In het begin vonden ze tatoeages echt wel marginaal. Dat is nu veranderd. Mijn pa is er 65 en hij heeft twee weken geleden een tatoeage van de Mont Ventoux laten zetten.”

Wanneer heb jij je eerste tatoeage laten zetten?

“Ik was net weg thuis en na een reis door Ierland heb ik een Keltische band laten zetten door een Ieperse tattoo-artiest.”

Als tattoo-artiest moet je toch veel zelfvertrouwen hebben en zeker zijn van je handelingen?

“Ja, maar door oefenen en ervaring opdoen, word je zelf sterker en beter in je vak. Er komt soms een beetje stress bij kijken als je eens iets doet waarbij je uit je comfortzone stapt. Ik ben heel kritisch op mezelf. Zelfs bij klanten die ongelooflijk tevreden zijn, zie ik nog kleine zaken waarvan ik denk dat die nog beter kunnen. Ja, ik ben perfectionistisch, maar dat komt vaak voor bij mensen die tatoeages als een kunstvorm zien.”

Je neemt ook steeds je tijd voor een tatoeage?

“Heel zeker, ik wil me nooit opjagen of laten opjagen. Ik neem uitgebreid de tijd om een tatoeage te plaatsen. Ik reserveer vaak een halve dag of zelfs een hele dag voor een klant. Maar meer dan zeven uur na elkaar werk ik niet aan een tatoeage. Dan ben ik zelf gekraakt en is mijn focus fel verminderd. Ik plaats heel graag fijne, delicate en realistische tatoeages.”

Tatoeages met een onderliggende betekenis dragen ook je voorkeur weg?

“Ik doe heel veel spirituele beurzen en de bezoekers daarvan zoeken inderdaad meestal tatoeages met een boodschap. En ze zoeken duidelijk een klik met diegene die dergelijke tatoeage kan plaatsen. Ik kan gemakkelijk connecteren met mijn klanten, ik straal rust uit en ik geef hen een goede knuffel als ze daar op een bepaald ogenblik behoefte aan hebben.”

“Kim is gewoon een van de betere tattoo-artiesten die er zijn, maar ze is veel te bescheiden”, pikt medewerkster Elise in. “Dat mag ook eens gezegd worden.”

Wat zijn de vreemdste tatoeageverzoeken die je al hebt gekregen?

“Er zitten toch wel een paar grappige bij. Zoals die man die een bromvlieg wilde of iemand die een kameel op de teen wilde laten tatoeëren. Zo kon iedereen de eigenzinnige camel toe bewonderen. Er heeft iemand ook al eens een tatoeage van een appeltaart gevraagd en een spookje dat zijn middelvinger opsteekt.”

Zijn er ‘don’t’-verzoeken bij jou?

“Ik doe geen intieme piercings bij mannen, enfin, toch niet onder de gordel (lacht).”

Je doet ook medische tatoeages. Wat moet ik me daarbij voorstellen?

“Dat is inderdaad nog niet zo bekend. Ik zou in deze zeer graag samenwerken met een plastisch chirurg. Medische tatoeage kan heel veel betekenen voor iemand die al een hele lijdensweg heeft afgelegd. Een nieuwe navel of nieuwe tepels tatoeëren na een operatie, littekens wegwerken. Niet alleen ik haal daar voldoening uit maar nog meest van al de klant. Dat is ook het mooie aan mijn beroep.”