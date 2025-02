Shana, Jolien en Lieselot stampen evenementenbureau Touché uit de grond: “We zijn altijd te vinden voor een goed feestje”

Wat doe je als je zelf graag op geregelde tijdstippen een feestje organiseert? Dan begin je toch gewoon een eigen evenementenbureau met enkele vriendinnen! Dat is precies wat Shana Rondelez, Jolien Carton en Lieselot Logghe uit Roeselare vorig jaar hebben gedaan.

Jij bent een geboren en getogen Roeselaarse?

Shana Rondelez: “Ik ben opgegroeid in de Kattenstraat, in het centrum van Roeselare dus. Ik had een leuke jeugd. Het was nog de tijd dat kinderen konden op straat spelen of beter gezegd in een doodlopend straatje grenzend aan de Kattenstraat. Mama riep als het tijd was om naar huis te komen om te eten en je kon als meisje alleen naar huis wandelen. Ongelooflijk jammer dat dit nu eigenlijk voorbij is.”

Je hebt met drie vriendinnen een evenementenbureau opgericht?

“Dat was verleden jaar, in 2024. Lieselot Logghe heb ik twintig jaar geleden leren kennen in de Burgerschool en Jolien Carton ken ik ook al meer dan tien jaar. Wij geven alle drie zelf zeer graag feestjes en van het een kwam het ander.”

Maar zo eenvoudig was het toch niet?

“Ik werkte als opvoeder in Sint-Idesbald. Op een bepaald ogenblik hielp ik halftijds mee in het bedrijf van mijn partner Brecht. Bij Mosman doe ik de administratie. Twee jaar geleden ten slotte ben ik volledig gestopt in Sint-Idesbald omdat de werklast bij Mosman enorm was gegroeid.”

Toen was er nog geen sprake van Touché?

“Niet echt. Lieselot had met Studio Lilo al een evenementenfirma en ik was gestart met SR Solutions. Ik ontwierp logo’s en zorgde voor digitale content. We organiseerden zelf al veel feestjes in onze vriendengroep en op een bepaald ogenblik stelde Jolien voor om met ons drietjes een firma te stichten die zich focuste op feesten en evenementen. En zo zag Touché in 2024 het levenslicht.”

Helemaal onbeslagen kwamen jullie niet op het ijs?

“Neen, we hadden een beetje brandstof van Studio Lilo van Lieselot. Met Touché wilden we ons vooral richten op bedrijfsfeesten en -evenementen. Maar het vreemde is dat we heel veel aanvragen voor privéfeesten en huwelijksfeesten krijgen en veel vragen om feestzalen aan te kleden. Ook voor 2025 zijn er al een achttal evenementen gepland.”

En de Touché-evenementen doen jullie naast jullie job?

“Eigenlijk wel. Jolien is schoonheidsspecialiste en heeft met La Dame een schoonheidsinstituut in Rollegem-Kapelle, Lieselot heeft een leidinggevende fuctie bij drukkerij Dejonghe in Ieper. Ik blijf aan de slag bij Mosman.”

“Doodzonde dat de Zara hier weg is”

Touché is dus een heel leuk nevenproject?

“Ja, want zoals reeds gezegd organiseren we alle drie heel graag feestjes. En de particulieren hebben ons reeds gevonden. Maar er is nog ruimte om evenementen voor bedrijven te organiseren: bedrijfsfeesten, presentaties, opendeurdagen, …”

Hoeveel medewerkers stelt Touché, naast jullie, te werk?

“Geen enkele (lacht). Wij coördineren alles en sturen de firma’s aan waarmee we werken.”

Op de Roeselare Awards zag ik twee tafels met Touché-feestvierders in het rood gekleed?

“Dat waren allemaal vrienden, vriendinnen en familieleden die mee kwamen feesten. We waren met 28. We hadden hen gevraagd om rood te dragen en dat werd goed opgevolgd. We werden mooi opgemerkt die avond en iedereen zag ons dansen en feesten.(lacht).”

Jullie waren ook genomineerd op de Roeselare Awards?

“Ja, als Starter van het jaar. Touché heeft nu zijn thuisbasis in Ardooie, eigenlijk net over de grens met Roeselare maar vorig jaar was het bedrijf nog in Roeselare gevestigd.”

Jullie wonnen geen award. Een beetje zuur?

“Bah ja, we waren eigenlijk wel ontgoocheld. We hadden veel werk en energie in ons dossier gestopt, we waren met twee tafels present op het feest. Let op, ik gun iedereen een award maar als je meedingt naar een award dan wil je hem ook wel winnen, hé. Wat ik wel anders zou doen als organisator, is toch een beetje meer tijd uittrekken om de genomineerden voor te stellen. Nu werd dat snel afgerammeld en was er enkel een heel klein interviewtje met de winnaar. Dat kan toch iets beter.”

“Maar wij hebben ons punt kunnen maken. We vielen op tijdens het feest, we zijn op Focus-WTV gekomen én met foto in De Weekbode de week nadien. En nu staan we nog eens in de krant (lacht).”

Is Roeselare een feeststad?

“Heel zeker, er is hier toch altijd iets te doen? Het is alleen doodzonde dat de Zara weg is uit Roeselare. Dat vond ik een heel belangrijke reden om eens door het centrum te wandelen. Maar het is de Zara niet alleen. Ik vind het bijzonder jammer dat er zo veel mooie en leuke winkels stoppen.”

Wat is het zotste feest dat je ooit hebt georganiseerd?

“Dat wordt mijn eigen huwelijksfeest op 12 september op de bovenste verdieping van Skyline langs de E403.”