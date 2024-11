“Ik hou van het veelkleurige, niet het donkere”: Reza Hatamian viert 80ste verjaardag met overzichtstentoonstelling

Nog tot en met 29 november kan je in het OC Marke een overzichtstentoonstelling zien van keramiek, schilderijen en beeldhouwwerk van voormalig Perzische tapijtmaker en -handelaar en tapijtontwerper Reza Hatamian, die daarmee zijn 80ste verjaardag viert. “Het omvat het verhaal van mijn leven”, aldus Reza.

Reza Hatamian is afkomstig uit Iran. Hij kwam in 1971 naar Europa en behaalde in Dortmund in Duitsland het diploma van ingenieur-architect en ging ook enkele jaren aan de slag als architect. Halfweg de jaren 70 kwam hij naar België en leerde hier zijn vrouw Kathlijn Malfait kennen. Na een tijdje architect te zijn geweest, runde hij samen met zijn vrouw de bekende tapijtenzaak Artes-Design aan de Onze-Lieve-Vrouwestraat in Kortrijk. Hij ontwierp er nieuwe tapijten, deed aankoop en verkoop van Perzische tapijten en restauraties van oude handgeknoopte tapijten.

Mooie patronen

“In Iran leerde ik als kind al tapijten knopen: ik kan het nog altijd. (lacht) “Dat vergeet je niet”, vertelt Reza, die als kind al een passie ontwikkelde voor tekenen. “Ik genoot van die mooie patronen in de tapijten en de betekenis van de symbolen en ontwierp zelf patronen met de hand. Kunst is zo door de jaren heen mijn uitlaatklep geworden. Ik maakte kunstwerken en schilderijen in mijn eigen atelier. Later ben ik ook verscheidene kunstvormen gaan beoefenen. Ik blijf graag nieuwe dingen ontdekken en iets bijleren.”

Zijn fris en helder coloriet is zijn handelsmerk geworden. “Dat heeft te maken met mijn positivisme en open geest en een zekere dynamiek die zo ontstaat. Ik ben weggetrokken uit Iran omdat het er figuurlijk donker was met weinig positieve dingen. Ik hou van het veelkleurige, niet het donkere.”

Meerdere technieken

Reza en Kathlijn runden 33 jaar lang hun eigen tapijtenzaak en verkochten die in 2021. “Het was tijd om meer tijd te maken voor de kinderen en kleinkinderen en met pensioen te gaan. Dat pensioen opende de weg naar meer kunstwerken maken: mijn tweede grote passie naast tapijten”, glundert Reza. Hij had eerder al diverse kunstacademies bezocht in België en in Frankrijk. “Ik bekwaamde mij in verscheidene technieken en disciplines.”

Beeldhouwen, grafiek, glas- en bronswerk, keramiek, tekenen en schilderen, het passeerde allemaal de revue. “Het gaf mij een bijzondere voldoening dit allemaal uit te proberen. Ik kan nu eenmaal niet stil zitten of niets doen. Ik voelde mij een nieuwe ondernemer.” Zijn stijl gaat van abstracte werken tot surrealisme en klassiek. “Mijn schilderijen zijn met olieverf, ik maak ook etsen en zeefdrukken, glaswerk en litho’s, beeldhouwwerk in polyester en keramiek.”

Lineaire vierkantjes

Opmerkelijk detail: in de tentoonstelling zijn tekeningen en zeefdrukken te zien waar de achtergrond volledig bestaat uit summiere gelijke vierkantjes met lijntjes in, minutieus aangebracht en allemaal lineair gedrukt of geschilderd. “Dat heeft te maken met de piramidevorm. Als je van de top van een piramide naar beneden kijkt, zie je een vierkant: een piramide heeft een noord-, oost-, zuid- en noordkant. Het ‘vierkantje’ komt in veel van mijn vroeger en huidig werk veelvuldig terug. Het symboliseert voor mij een zekere energie”, duidt Reza.

Passie voor kunst

De passie voor kunst drijft hem. Met deze overzichtstentoonstelling geeft Reza een inkijk in zijn bestaan. “Het omvat het verhaal van mijn leven zoals het was en ik bekijk ook de toekomst: ik werk nu bijvoorbeeld met polyester. Ik vertel mijn leven met kunst in al haar vormen. Eerlijk: ik ben redelijk gedreven. Stilzitten kan ik niet, ik moet bezig zijn.” Andere onderwerpen zijn dan weer dieren waarvan er enkele te zien zijn in keramiek en op schilderijen.

Sinds twee jaar woont Reza in Marke. “Ik ben dankbaar voor de kansen die ik hier kreeg in België. Ik ben ook dankbaar dat het ontmoetingscentrum Marke mij de kans biedt een overzichtstentoonstelling te houden”, aldus Reza.

De tentoonstelling is nog te zien in de Hellestraat 6 in Marke tot en met 29 november. Je kan er terecht tijdens de openingsuren en op zaterdag en zondag van 15 tot 18 uur.