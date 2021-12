Hond Guido neemt na 365 dagen afscheid van Instagram

Na een jaar lang elke dag trouw in zijn tekenpen te zijn gekropen, klapte Nick Vermeersch zijn schetsboek rond hond Guido deze week dicht. Donderdag 23 december verschijnt op Instagram de allerlaatste cartoon. “Het is tijd voor iets nieuws, iets anders.”

“Schetsboek toe. Uitgerekend vandaag staat hij volgekrabbeld. Tijd voor iets nieuws, tijd voor iets anders”, zegt Nick Vermeersch. De 45-jarige Bruggeling bracht zijn voornemen om één jaar lang één cartoon rond zijn hond Guido te publiceren tot een goed einde. “Het ritme dat ik mezelf oplegde, was hard, snoeihard. Maar ik had het opzet in een vlaag van overmoed wereldkundig gemaakt. Mijn koppigheid zorgde voor de rest. Een zwart gat vrees ik niet. Ik zal in alle rust een nieuw concept laten rijpen. Maar één ding staat vast: ik zal niet meer dagelijks publiceren.”

De allerlaatste cartoon van hond Guido. © GF

Wel wil hij het plezier van het tekenen blijven delen. “In de eerste plaats met mijn leerlingen (Nick is in het dagelijkse leven leerkracht Illustratie en Grafisch Ontwerp aan de Maricolen in Brugge, red.), maar ik wil ook de band met mijn trouwe Instagramvolgers niet zomaar doorknippen. Het was elke dag weer hartverwarmend om te zien hoeveel mensen genoten van die eenvoudige tekeningetjes, hoeveel mensen hond Guido in de armen sloten. Mensen die ik totaal niet kende, uit heel Vlaanderen en zelfs Nederland, lieten bemoedigende berichtjes achter.” Nick sluit dit hoofdstuk dus af met een goed gevoel. “Guido zelf kijkt vanuit zijn gouden mandje tevreden toe hoe ik dit bewogen jaar archiveer.” (WK)