‘Herfsttijloos’ brengt hedendaagse kunst al voor 13de keer naar vroegere dorpsschooltje in Lampernisse

Al voor de 13de keer openen de deuren van het vroegere dorpsschooltje in Lampernisse voor ‘Herfsttijloos’. Op 11, 17 en 24 november kunnen liefhebbers een namiddag hedendaagse kunst opsnuiven op een nostalgische locatie.

Niet enkel de vroegere klaslokalen, maar ook de speelplaats en de kloostertuin worden het decor voor beeldend en grafisch werk van Els en Elin Vermandere. Els Vermandere, dochter van, is ondertussen een gevestigde waarde in de kunstwereld.

In de genen

“Van mijn vader Willem heb ik enkele beitels gekregen, die ik nog altijd gebruik. Maar ook van mijn grootvader, die wagenmaker, timmerman en ambachtsman was, heb ik een houten hamer”, zegt Els.

“Mijn grootvader maakte naast functionele stukken ook bas-reliëfs. Het zit precies in de genen! Ook mijn zus en broers zijn niet onverdienstelijk in het artistieke wereldje. En in deze editie stel ik niet enkel werken van mezelf, maar ook van Elin, mijn dochter, tentoon.”

PhotoTwens 2024

Elin is vooral bezig met fotografie en is geselecteerd voor prestigieuze tentoonstellingen. “Ik werd geselecteerd om deel te nemen aan PhotoTwens 2024, een expo die van 5 tot 29 september liep in de Romaanse Kapel in Leuven. Maar ook voor deelnames aan Fotografiecircuit Vlaanderen, een rondreizende tentoonstelling langs 17 cultuurcentra in Vlaanderen.”

“De vernissage van mijn tentoonstelling, en de start van de reis, is op 6 januari 2025 in de Peperfabriek in Antwerpen om 20 uur. Hierna gaat de tentoonstelling elke maand naar een andere locatie. We hebben veel gezien, geleerd en geoefend”, vertelt Elin. “Samen met mama exposeren, is voor ons beiden heel bijzonder. Het is de eerste keer dat we dit doen en het voelt echt goed.”

“Voor Herfsttijloos geeft Rudy Luijters zijn eigenzinnige kijk op de bijzondere relatie tussen landschap en kunst” – Elin Vermandere

In de werken voel je met hen mee, ervaar je hun diepste gevoelens, hun blijvende zoektocht naar het zijn, naar de oorsprong en de diepgang van de dingen, het beeldend verwoorden van oprechte gevoelens. Daarnaast zijn er ook twee lezingen en één concert.

“Op maandag 11 november om 11 uur komt Sander Boury concerteren. Sander Boury, een muzikale multi-instrumentalist die met sax, piano en drum een filmische en atmosferische mix tussen verschillende genres creëert. Speciaal voor Herfsttijloos neemt hij de muzikale begeleiding op van een projectie van beeldend en fotografisch artistiek werk van Els en Elin Vermandere.”

“Zondag 17 november houdt auteur, literair vertaler en docente Hilde Keteleer een lezing. Voor Herfsttijloos brengt ze het verhaal van het leven, de liefdes, de poëzie en filosofie van dichter Rainer Maria Rilke, die meerdere keren de Westhoek bezocht. Op zondag 24 november is er dan weer een lezing door Rudy Luijters, een geëngageerd kunstenaar, ontwerper van landschappen, imker en… tuinman. Voor Herfsttijloos geeft hij zijn eigenzinnige kijk op de bijzondere relatie tussen landschap en kunst.”

Praktisch

Het concert en de lezingen duren telkens één uur (van 11 tot 12 uur), waarna een receptie volgt en de tentoonstelling vrij kan worden bezocht. Als deelname in de kosten wordt 15 euro gevraagd. Op dezelfde dagen kan men telkens in de namiddag de tentoonstelling gratis bezoeken tussen 14 en 17 uur. Door het beperkt aantal plaatsen in het dorpsschooltje wordt gevraagd om voor de lezingen en het concert vooraf in te schrijven. Enkel dan is je plaats verzekerd.