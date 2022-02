Grootse brandglasexpo vanaf eind april in Klein Seminarie in Roeselare

Eind april begin mei vindt in de kerk van het Klein Seminarie een uitzonderlijke tentoonstelling plaats over en met een bijzondere collectie brandglazen. Die komen vooral uit de persoonlijke verzameling van Gitsenaar Joost Caen.

In Vitris, wat staat voor, in glas, wordt een totaalproject waarbij kunst, geschiedenis en een educatief project elkaar vinden. Vooreerst wordt In Vitris een unieke tentoonstelling, vertelt leraar geschiedenis Johan Strobbe: “Onze oud-leerling Joost Caen heeft in de loop der jaren een verzameling brandglaskunst bij elkaar gebracht die uniek mag genoemd worden in de lage landen. Joost, afkomstig uit Gits, emeritus-hoogleraar aan de Uninversiteit Antwerpen, is ook restaurateur maar vooral beheerst hij de kunst en het métier van glas-in-lood. Hij brengt een overzicht van zijn eigen werk mee maar ook heel wat historisch waardevolle brandglazen. In zijn erfgoedcollectie zitten Vlaamse topstukken. Dat betekent dat de Vlaamse regering heeft besloten dat deze werken het Vlaamse grondgebied niet mogen verlaten in het commerciële circuit. Het zijn onder andere deze stukken die naar Roeselare komen samen met een overzicht van wat in de Nederlanden sinds de 14de eeuw aan glaskunst is gemaakt.”

Inventaris brandglazen

Het project In Vitris is echter meer dan een tentoonstelling. Zo gingen leerlingen van het Klein Seminarie op zoek naar uitzonderlijke glaskunst in Roeselaarse gebouwen. Ze maakten een niet onbelangrijke inventaris van wat er te vinden is de plaatselijke private woningen. Voor dit huzarenwerkje werkte het Klein Seminarie samen met BIE. Bijna honderd Roeselarenaars reageerden op de oproep van de leerlingen van het vijfde jaar. De studenten fotografeerden de stukken, registreerden ze en probeerden de geschiedenis van de ramen te achterhalen. Hun verhalen zullen ook op de tentoonstelling te zien zijn.

Maar ook de andere leerlingen van het Klein Seminarie worden betrokken bij het project. Zo zijn er workshops en wordt over alle afdelingen heen met glas gewerkt in de lessen plastische opvoeding. Verder houdt Joost Caen lezingen in ARhus en ook in het kasteel van het Sterrebos waar zich het oudste glasraam van Vlaanderen bevindt.