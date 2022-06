Gina Vanwalleghem exposeert in bibliotheek van Izegem

Nog de hele maand juni exposeert de van Izegem afkomstige maar nu in Ingelmunster wonende Gina Vanwalleghem in de bibliotheek aan de Grote Markt. “Ik maak kleurrijke, vaak abstracte, schilderijen”, zegt ze. “In de bib hangen zes schilderijen en in één ervan – ‘Samen Sterk’ schilderde ik een kleine Oekraïense vlag om de verbondenheid van de mensen met dat land in oorlog te benadrukken.”

Gina woont in de Vlaanderenstraat in Ingelmunster. “Maar ik ben van Izegem afkomstig en woonde daar ook lange tijd. Ik gaf les in de basisschool Sint-Pieter in de Reigerstraat en in de Prinsessestraat in Emelgem. Ik ben ook lid van de werkgroep Beeldende Kunst in Izegem.” Gina tekent en schildert al van jongs af aan.

Op 12 jaar naar kunstatelier

Ik was altijd al creatief bezig en was nog maar 12 jaar toen ik kunstatelier (toen was er nog geen kunstacademie) volgde bij wijlen architect Pieter Derieuw. Een 25-tal jaar geleden zette ik mijn eerste stappen in de aquarelwereld bij Greta Sabbe op de zolder van De Harp op het domein van de paters Kapucijnen. En toen maakte ik ook mijn eerste aquarelwerkjes. Aan het SASK in Roeselare volgde ik tekenen. Ik kreeg er voeling met pastel- en houtskooltekenen en studeerde er af als keramiste.”

Het schilderen bleef Gina aanspreken in al zijn facetten: aquarel, acryl, olieverf met water… “Schilderen is voor mij spelen met kleuren en vorm. Ik experimenteer vaak en ga op zoek naar nieuwe dingen. Ik zoek steeds een manier om een eigen touch aan mijn werken toe te voegen. En de toeschouwer kan ook zijn eigen interpretatie aan mijn werken geven. Inspiratie? Die haal ik bij mensen, op reizen en in de natuur.”

Zes werken

In de bib hangen zes werken. Het schilderij Magische wereld, bijvoorbeeld, toont kleine mensen die met een rugzak de wereld intrekken. Op het schilderij Samen Sterk tekende ik een kleine Oekraïense vlag om even bij de actualiteit van de Oekraïense oorlog stil te staan, om de verbondenheid van de mensen met Oekraïne door te geven. De andere schilderijen kregen de namen Soulmates, Samen onderweg, Mensen en People all together.” De tentoonstelling is te bekijken tijdens de openingsuren van de bibliotheek. (IB)