Generaal Maczek en informante Simonne Brugghe krijgen street art op bunker in Roeselare

Op donderdag 31 maart 2022 herdenken we de 130ste geboortedag van generaal Stanislaw Maczek, aanvoerder van de 1ste Poolse Pantserdivisie, die in september 1944 Roeselare bevrijdde van de Duitse bezetter. Bij de bevrijding van Roeselare speelde Simonne Brugghe een rol als informante. Zij kon belangrijke informatie doorspelen aan de Poolse pantserdivisie, een grote hulp voor de bevrijding van Roeselare.

In december 2021 schilderde de Poolse kunstenaar Michal Czerko twee street art canvassen met generaal Maczek en de Roeselaarse Simonne Brugghe als thema. Deze twee canvassen sieren de site van de bunker in de Sint-Hubrechtsstraat, waar in de nabije toekomst het bezoekerscentrum over de bevrijding van Vlaanderen tijdens de Tweede Wereldoorlog met het Memoriaal Maczek, zijn thuis zal vinden.

Simonne Brugghe

Op 2 september 1944 ontmoetten zij en haar vader een groep Poolse officieren. Tijdens deze ontmoeting kreeg Simonne haar eerste opdracht: het controleren van informatie over de Duitse verdediging in Roeselare. Ook werd haar gevraagd precieze inlichtingen te verzamelen over de getal- en wapensterkte van de Duitsers. Met een list kon ze de nodige inlichtingen verzamelen. De stad Roeselare werd op 8 september door de Poolse legers van generaal Maczek bevrijd.

Op 12 december 1944, ontving Simonne tijdens een militaire parade op de Grote Markt van Roeselare het Kruis der Dapperheid, overhandigd door de Poolse generaal Maczek. Deze gebeurtenis is te zien op een van de twee canvassen.

Generaal Maczek

Gedurende 2 jaar trainde de Poolse 1ste Pantserdivisie intensief voor de strijd op het Europese vasteland. Op 1 augustus 1944 landde generaal Stanislaw Maczek met zijn divisie in Normandië en was bijna onmiddellijk betrokken bij de belangrijke Zak van Falaise, een bloedige veldslag waar de Polen hun waarde bewezen. Als onderdeel van het Canadese Eerste Leger stootte Maczeks divisie door, via België en Nederland, tot in Duitsland.

Maczek stond toen al bekend als een uitstekend pantsercommandant, die bovendien op een “humane wijze” oorlog voerde. Zo stelde hij in zijn dagorders dat zijn soldaten zo veel mogelijk materiële en immateriële schade aan dorpen en steden moesten vermijden.

Generaal Maczek is ereburger van de stad Roeselare sinds 8 november 1950. Het tweede canvas toont de generaal Maczek in een Sherman tank met op de achtergrond de ontmoeting tussen Simonne Brugghe en de Poolse tank, naast café ’t Rustoord op de hoek van de Lindenstraat en de Iepersestraat.