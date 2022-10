Freeformer Johan Vermaut exposeert in de bib van Izegem

Johan Vermaut stelt de ganse maand oktober zijn freeform-kunstwerken tentoon in de bibliotheek. “Een uit Amerika overgewaaide kunstvorm”, zegt Johan.

Johan Vermaut (71) uit de Rozenlaan 39 is de man van Gerda Deleye. Hij is ingenieur scheikunde en werkte achtereenvolgens voor tapijtenfabrikant Prado, als klank- en belichtingstechnicus bij Theater Antigone in Kortrijk en daarna nog als specialist industriële branders.

Johan schildert Chinese en Japanse taferelen geïnspireerd door Chinese en Japanse strips en het Japasen Kabuki-theater. “Een zevental jaar geleden begon ik met ‘freeform’-kunst begonnen, een kunstrichting die uit Amerika is overgewaaid en een combinatie is van elektronica en vorm. Het elektronicagedeelte is meestal een beweging van ‘Leds’ (kleine lampjes), het kunstgedeelte bestaat uit ‘messingstaafjes’ van 1 à 2 millimeter dikte die de onderdelen elektronica verbinden. Die laatste worden dus niet op een print gesoldeerd. De onderdelen hangen als het ware in de lucht en dat geeft een D-effect.”

Een beetje Panamarenko

Johan toonde ons enkele van zijn freeform-kunstwerken. “Een boom met lampjes geïnspireerd op het feuilleton Stargate SG-1. Je moet het geheel uiteraard een vorm geven zodat de toesc0houwer er geboeid kan naar kijken. Aan zo’n kunstwerk werk ik toch enkele honderden uren. Een ander freeform-werk van mij is een soort appartementsgebouw met heel veel verdiepingen waarin de lichtjes reageren op jouw stem.”

De freeform-kunstwerken van Johan doen ons denken aan de constructies van Panamarenko, maar dan eerder miniconstructies. “Je kan ons werk uiteraard niet vergelijken en ik ben ook helemaal niet geïnspireerd geworden door Panamarenko. Maar als jij het zegt, kan ik er in komen dat je aan hem denkt als je mijn werk ziet.”

Ontdekken

Johan Vermaut exposeert de ganse mand oktober in de bib. Je kan er een 8-tal van zijn werken bewonderen. “Ik gaf ze allemaal een naam omdat elk kunstwerk een naam moet hebben: mangrave, tijdmachine, muziekkleur, kristal, spiraal, rock around the clock, shift en rondom. Maar als je echt wil weten en zien wat ‘freeform’ is, dan kom je dat best zelf eens ontdekken tijdens de openingsuren van de bib!”