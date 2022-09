Expo ‘Oorlog en bevrijding op de Gevaerts’ opent zondag: “Mensen een gezicht geven”

In het zaaltje van restaurant d’Halve Maene opent zondag 4 september een expositie over de oorlog en bevrijding op de Gevaerts. Bezieler is Bart Bousery, die de tentoonstelling in elkaar stak. Hij deed zelf onderzoek naar de oorlogssituatie aan het kanaal, verzamelde getuigenissen en geschiedkundig materiaal en maakte als hobbykunstenaar schilderijen van de hele gebeurtenis.

Sinds april deed Bart Bousery uit Beernem intensief onderzoek naar wat er zich begin september 1944 afspeelde aan de Gevaerts. Beroepshalve is hij politieagent, maar daarnaast is hij erg gepassioneerd door de Tweede Wereldoorlog en vertaalt hij die passie ook graag naar schilderijen van eigen hand.

“Mensen een gezicht geven en opzoeken hoe het er écht aan toeging tijdens zo’n oorlogsdagen, dat is waar ik zo graag mee bezig ben”, vertelt Bart Bousery. Hij combineert sinds enkele jaren zijn passies oorlog en schilderen. Dat resulteert in deze nieuwe expositie. “Het is de eerste keer dat ik dit doe, maar ik droom misschien wel van meer.”

Begin september 1944 zochten de Canadezen een alternatieve plaats om het kanaal over te steken. De regimenten van de vierde Canadese Divisie kwamen van Oostkamp, maar de Moerbrug werd door de vijand tot ontploffing gebracht. Wanneer de Canadezen – slechts een kleine groep met een viertal legervoertuigen – een verkenning deden ter hoogte van de Gevaerts en er voorbij de huizen richting de vaart reden, werden ze onder vuur genomen. Daarbij sneuvelde al minstens één Canadese soldaat, even later werd een tweede getroffen in de buik.

Oorlogsdagboek

“Die informatie haalde ik uit het oorlogsdagboek en ‘Warpath’ van G. L. Cassidy waarin alle acties van The Algonquin Regiment beschreven staan. Bovendien kon ik ook gebruik maken van een cassette waarin een landbouwer uit de buurt als ooggetuige vertelde wat hij allemaal gezien had. Op die manier kon ik écht achterhalen wat er zich hier afspeelde.”

Bovendien heeft Bousery ook een persoonlijke link met het hele verhaal. In 1947 kwamen zijn grootouders wonen aan de Gevaerts, net als zijn ouders en oom. Hij vond zelfs nog enkele kogelkoppen in de gevel van de woning van zijn moeder. “Zo kon ik mijn verhaal nog beter vormgeven. Aan de hand van de inslag kon ik perfect berekenen waar de Duitsers op de Canadese soldaten hebben geschoten”, vertelt hij.

Trauma’s

Bij die schoten stierf één Canadese soldaat. De soldaat die een dag eerder werd geraakt in zijn buik, werd door de Duitsers gevangen genomen en opgesloten in een schuur aan de overkant. Daar zou hij een dag later aan zijn verwondingen overlijden. Bij de bevrijding een dag later werd zijn lichaam gevonden. Ook de grootvader van Bart streed mee in de oorlog.

“Door de trauma’s kon hij daar niet over vertellen. Daardoor bleef ik geboeid en deed ik zelf opzoekingen. Het aspect waarbij mensen, soms uit verre landen, hun leven gaven om anderen te bevrijden en te strijden tegen de bezetter, dat vind ik onwaarschijnlijk”, besluit hij.

De opening van de expo vindt zondag plaats omstreeks 14 uur in d’Halve Maene aan Gevaerts-Zuid 47a. De expo is gratis te bezichtigen van zondag 4 tot zondag 25 september, elke zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00 uur. Voor bezoeken tijdens de week kan je Bart contacteren via bouserybart@gmail.com.