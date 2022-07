Eerste zomertentoonstelling in kerkje Oeren met kunstenaars uit Oostduinkerke en Roeselare

In het kerkje van Oeren werd op vrijdag 1 juli de eerste zomerexpo geopend. Vier kunstenaars uit Oostduinkerke en Roeselare stellen hun werk tentoon.

De deelnemende kunstenaars zijn Willy Bautil uit Oostduinkerke en zoon Christophe Bautil uit Roeselare. Zij brengen respectievelijk gemengde technieken en schilderijen in acryl en olieverf.

Heldenhuldezerkjes

Ook Linda Renette en Lambert J. Derenette – beiden uit Oostduinkerke – stellen hun fotowerk tentoon. “Willy is mijn buurman”, zegt Lambert Derenette. “Heb je geen goesting om in Alveringem te exposeren”, vroeg hij mij een half jaar geleden.

“Eerlijk, ik heb het momenteel nogal druk en had er daarom weinig zin in. Tot ik hoorde dat de locatie het kerkje van Oeren was. Toen was ik onmiddellijk verkocht. Samen met Linda ben ik immers een boek aan het schrijven over de nog resterende heldenhuldenzerkjes. En toeval wil dat er op de militaire begraafplaats in Oeren nog enkele heldenhuldezerkjes staan.”

Tot 17 juli

De expo loopt tot en met 17 juli en is elke dag toegankelijk van 14 tot 18 uur. De tentoongestelde werken kunnen ook aangekocht worden.