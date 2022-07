Ecotunnel in Marke krijgt kunstige muurschildering

In 2021 werd een ecotunnel ingericht met het oog om de dieren van het Preshoekbos een veilige doorgang te geven onder de E403. De boswachter bevestigde reeds verschillende sporen onder de tunnel.

Het initiële idee was om de volledige tunnel te decoreren met streetart, maar dat was helaas niet mogelijk aangezien de tunnel door het Agentschap Wegen en Verkeer werd geklasseerd als een tunnel met nodige herstellingswerken op termijn. Alle potentiële scheurvormingen moeten aldus zichtbaar blijven.

Vervolgens werd geopteerd voor betonnen panelen, die ook als afscherming dienen van de ecotunnel. Streetartist David Duits, die ook de graffitikunst ‘Helden van de zorg’ aanbracht op de Vetex-site, nam de ecotunnel onder handen en koos voor een muurschildering waarop de verschillende dieren van het Preshoekbos worden afgebeeld.

“Ik werk vooral rond fauna en flora, dus dit werk sluit daar mooi bij aan. Het ontwerp voor de ecotunnel kwam tot stand in samenwerking met de boswachter en het Agentschap Natuur en Bos. Zij vertelden me welke dieren zoal aanwezig zijn in het Preshoekbos, je vindt ze nu ook terug op deze panelen”, zegt Kuurnse graffiti artiest David.

David spendeerde ongeveer 65 uren aan de uitvoering van het ontwerp. Onder de tunnel zijn dieren zichtbaar zoals de eikelmuis, hert, egel, hermelijn, konijn, specht en marter. In totaal kostte het project ongeveer 4.000 euro.

Nut in de verf

“Met dit werk wordt het nut van de tunnel nog eens letterlijk in de verf gezet. Voorbijgangers krijgen zo meteen een idee van welke diersoorten er in het bos aanwezig zijn. We brengen op deze manier natuur en kunstenaars bij elkaar. Het sluit ook aan bij ons beleid inzake streetart, iets waar we tijdens deze legislatuur heel hard op inzetten. Op deze manier komt meer kwaliteitsvolle streetart in het straatbeeld en is er positieve beeldvorming over deze kunstvorm”, zegt Bert Herrewyn, schepen van Biodiversiteit en Natuur.

Intussen telt Kortrijk zo een dertigtal outdoor streetartwerken. In samenwerking met Gidsenplus wordt nu ook een Kortrijkse streetartwandeling georganiseerd onder de naam K-Town Streetart Walk, met tal van weetjes. Gids Dominique Vanden Berghe maakte zelf een eindwerk over streetart in Louvain-la-Neuve.

“Ik ben grote fan van streetart. Je ziet een stad veranderen, je ziet een stad leven, maar je merkt ook dat de bewoners en mensen van buiten Kortrijk niet altijd weten waar ze naartoe moeten. Samen met mijn collega Anthony Sandra hebben we verschillende streetartwandeling en –fietstochten samengesteld van ongeveer anderhalf tot twee uur, met een achttal werken per route.”

De eerste streetartwandeling gaat van start op donderdag 25 augustus om 19 uur in samenwerking met Toerisme Kortrijk.