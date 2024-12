De Queeste Art pakt uit met feestelijke eindejaarstentoonstelling: “Festijn wordt een genieten van vele smaken”

In kunstgalerie De Queeste Art in Abele/Watou staat de feestelijke eindejaarstentoonstelling ‘Het Festijn’ op de agenda.

De eindejaarstentoonstelling ‘Het Festijn’ loopt tot 22 december in De Queeste Art, Trappistenweg 54 in Abele. “2024 ronden we af met een eindejaarskunstfestijn gekruid door de meest verscheidene kunstenaars van de galerie. De tentoonstelling bevat nieuwe werken van Frances Aviva Blane (UK), Eleanor Havsteen-Franklin (DK/UK), Evelien Hiele (BE), Thomas Lohmann (DE) en Dimitri Kolibarov (BG)”, zegt Theun Vonckx van De Queeste Art.

“De Deens-Britse Eleonor Havsteen-Franklin toont subtiele tekeningen, etsen en fragiele porseleinen sculpturen geïnspireerd door flora, fauna en biologische vormen. We brengen de nieuwste schilderijen van Evelien Hiele, sprankelend van kleur en licht. Eén én al kwetsbare schoonheid, zo zijn de portretten meesterlijk geschilderd door de Duitse kunstenaar Thomas Lohmann: zachte tinten op een lichte achtergrond.”

Vele smaken

In fel contrast daarmee overdonderen de vijf nieuwe ‘Heads’, gezichten geschilderd door Britse Frances Aviva Blane, door hun brutale uitstraling. De kleurrijke grafische werken van de Bulgaar Dimitri Kolibarov brengen je in een magische sfeer. Hij palmt je in met ons onbekende plastische verhalen. Festijn wordt een genieten van vele smaken.” De Queeste Art is tijdens het weekend geopend van 14 tot 18 uur.