Compliment aan hout en steen tijdens expo bij Piet Duthoit in Izegem

Van 22 tot 29 mei stellen Hovenaar Marc Van Eygen en Piet Duthoit schilderijen, houten sculpturen én beeldhouwwerken in natuursteen tentoon in Piet’s thuishaven Domein Hemelgem in de Ardooisestraat 124 in Emelgem. Thema van de expo: ‘Compliment aan hout en steen’!

Van 22 tot 29 mei is Mark Van Eygen uit Hove bij Antwerpen te gast in het 15.000 m² groot Domein Hemelgem van auteur en beeldhouwer Piet Duthoit, die daar ook zijn beeldhouwatelier ‘Het Kapsalon,’ heeft.

Piet Duthoit was de laatste 20 jaar, na een internationale zakencarrière, fulltime actief als schrijver en beeldhouwer. Het kunstwerk van een beeldhouwer komt kant en klaar uit de steengroeve, staat er te lezen op de website van Piet. Al wat hij moet doen, is de verpakking van kappen.

Met andere kunstenaars

“Ik probeer jaarlijks een tentoonstelling te organiseren met een andere binnen-of buitenlandse kunstenaar(es)”, zegt Piet. “Eerder kwamen al Marika Perros, Barbara Hunziker, Bert Frijns, Fernando Suares en nog enkele andere kunstenaars bij mij exposeren. Ik wil aan de hele regio Izegem mooie dingen laten zien en mijn woonplek, het 15.000 m² grote Domein Hemelgem met Het Kapsalon, leent zich daar zowel binnen als buiten prima toe.”

“Ik zag online werk van Mark Van Eygen, belde hem op en vroeg of hij zin had in een gezamenlijke expo”, zegt Piet. “Steen en hout zijn twee natuurproducten en gaan mooi samen. Daarenboven schildert Mark en dat werk zal ik in mijn woning tentoonstellen. Onze stenen en houten sculpturen zullen zowel binnen als buiten te zien zijn. Met Mark Van Eygen klikte het ook meteen en toen hij een maand geleden hier in Hemelgem kwam kijken vond hij het een geschikte locatie en was het hek helemaal van de dam.”

Gulzig kunstenaar

Mark Van Eygen zegt van zichzelf dat hij een gulzig kunstenaar is. “Ik kan me niet beperken tot één medium”, zegt hij. “In mijn werk staat heel vaak de menselijke figuur centraal: naakten in pastel, schilderijen in acryl waarin vaak figuren de hoofdrol spelen.”