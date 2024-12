Bert Dombrecht (46) vereeuwigt zijn cartoons nu ook op T-shirts, slabbetjes en totebags: leg deze ‘savatjes’ eens onder de kerstboom

Trouwe KW-lezers kennen de West-Vlaamse cartoons van Bert Dombrecht al, want sinds anderhalf jaar prijken die wekelijks op pagina 2 van onze krant. De cartoons worden duidelijk gesmaakt en zijn vanaf nu ook verkrijgbaar op T-shirts, slabbetjes en totebags. Ideetje voor onder de kerstboom?

Bert (46) groeide op in Brugge maar woont en werkt vandaag in Moorsele. Als kind al vulde hij schriften vol tekeningen en stripverhalen, en die passie liet hem nooit meer los. Hij studeerde af als grafisch vormgever, illustrator en animator, werkte een tijdlang in de reclame- en marketingwereld, maar besloot zich tien jaar terug volledig toe te leggen op zijn tekenwerk. Hij illustreert sindsdien jeugd- en kinderboeken voor onder andere uitgeverijen De Eenhoorn, Querido en Averbode.

Les van Carll Cneut

Het was illustrator Carll Cneut die hem het juiste zetje gaf om die stap te zetten. “Tijdens de opleiding Animatiefilm die ik volgde kreeg ik les van Carll. We kregen van hem de opdracht om een sprookje te illustreren. Ik had heel hard mijn best gedaan om tekeningen te maken zoals ik dacht dat ze er voor een prentenboek uit moeten zien. Maar Carll was niet bepaald onder de indruk”, glimlacht Bert. “Hij wilde de schetsboeken inkijken die ik voor mezelf maakte, en vroeg me waarom ik voor de opdracht anders had getekend. Mijn eigen stijl vond hij veel echter, hij zag er meer gevoel en humor in. Met die les heeft hij me bevrijd.”

Nep-tunus

En toen hij op Facebook een cartoon postte, waarin hij de god Neptunus tegenover een tuinhuisje met het onderschrift ‘écht tunus’ zette, scoorde hij daar tot zijn eigen verbazing overweldigend veel reacties mee. “Even later kreeg ik de vraag vanuit de Krant van West-Vlaanderen om voor hen elke week zo’n cartoon te tekenen”, vertelt hij. “In september 2023 zijn we ermee gestart. En het loopt vlot. Mijn voelsprieten zijn sindsdien volledig ingesteld op het detecteren van nieuwe woorden, uitdrukkingen en invalshoeken”, klinkt het.

Savatjes

De tekeningen vinden nu ook hun weg naar T-shirts, slabbetjes en totebags. In samenwerking met Inker, een bedrijfje dat textiel bedrukt, heeft Bert een leuk aanbod klaar in zijn webshop die net voor de eindejaarsfeesten wordt gelanceerd. Meest gegeerd is daarbij de tekening met een paar pantoffels en het opschrift ‘savatjes?’. Maar ook de ‘kerstrui’ met een paar kersen op vliegt de deur uit. Binnenkort zullen ook gedrukte tekeningen verkrijgbaar zijn, en Bert droomt al voorzichtig van een boekje met zijn West-Vlaamse cartoons. (NB)

Info: bertdombrecht.inker.be – ook op Facebook en Instagram