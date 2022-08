Anzegem neemt deel aan Vensterlanden als ode aan Stijn Streuvels: “Taal is de spiegel van de ziel”

Ook Anzegem maakt deel uit van Vensterlanden met twee kunstwerken die op Anzegemse grond staan en de fietstocht die door de gemeente loopt. Eén van de artistieke interventies werd geplaatst in de vlindertuin Het Beukenhof in Vichte. Het brengt een ode aan de taalkunstenaar Stijn Streuvels.

Op het monument staat een kronkelend fragment van Stijn Streuvels uit Het leven en de dood in den ast. Dit verwijst mooi naar het buitelen en dansen van de vlinders in deze prachtige ecologische tuin. Wanneer Streuvels op de grenzen van het Nederlands stuitte, kwam de speelvogel in hem naar boven. Hij creëerde eigen woorden en ontleende woorden aan verschillende dialecten om zo nog meer de lading te dekken van hetgeen hij wou vertellen. Erik Vlaminck omschreef Streuvels’ schrijven treffend als een ronduit meesterlijke schrijfstijl die ervoor zorgt dat ritme, alliteratie en woordklank er op zowat elke pagina garant voor staan dat het proza een subtiel franje van poëzie krijgt. Via het spiegelende oppervlak maakt het omliggende landschap integraal deel uit van dit monument en dit is niet toevallig. Ook voor Streuvels had het landschap, de natuur en de seizoenen een niet te onderschatten invloed op zijn schrijven. Tevens wil deze installatie de taal als spiegel van de ziel verwezenlijken. Tip: luister zeker naar bijhorende gecomponeerde soundtrack van Gert-Jan Loobuyck aka Wolker. Het is een speels nummer waarin de spanning opgebouwd wordt door het snelle ritme. Dreiging en zomerse toetsen wisselen elkaar op een verrassende manier af. Gert-Jan is een atypische muzikant. Klanken, opbouw en dynamiek krijgen voorrang. De nadruk ligt op het oproepen van sfeer en gevoel, met een vaak melancholische ondertoon. De link met Streuvels’ schrijven is dus zeker niet gestolen…

Rouwvenster

Een tweede monument staat opgesteld op de Herdenkingsheuvel in Anzegem, dat ooit een Duits militair kerkhof was en nu ingericht is als vredespark en troostplek. Dé ideale locatie voor het Rouwvenster. Deze artistieke installatie is opgevat als een klein labyrint, maar biedt tegelijk ook beschutting. Het nodigt uit tot herdenken, mijmeren, rouwen en overpeinzen. Het open landschap zorgt voor de nodige rust, stilte en zuurstof. Streuvels leefde in een andere tijd, een tijd waarin niet over gevoelens werd gesproken. Psychologie was aan zijn opmars bezig, maar vond zijn weg nog niet naar de bevolking. Dat voel je ook in de verhalen en romans van Streuvels. Zijn personages laten zich vaak kenmerken als zwijgzame mensen die hun innerlijke roerselen niet naar buiten brengen. Rouw, trauma en herstel zijn dan ook vaak impliciet aanwezig. De tijdelijke installatie werd samen met De MaRe uitgedacht. De MaRe is een psychosociaal revalidatiecentrum dat mensen met een psychische kwetsbaarheid ondersteunt bij de re-integratie in de maatschappij. Sander Verstraete componeerde de passende soundscape met Streuveliaanse titel Overeinde. De titel is een combinatie van de woorden overgang en einde. Sander liet zich inspireren door het Kübler-Ross model waarbij verandering en overgang kernwoorden zijn. De muziek evolueert van donker, ruw, dissonant en gesloten geleidelijk aan naar een lichter, open serener karakter met als enige constante de gebrokenheid. De pijn en leegte die aanwezig blijven. Het kunstenparcours Vensterlanden is nog tot en met 25 september 2022 te bezoeken. De gratis fietskaart geeft je niet enkel de juiste route aan, maar geeft ook extra info en leuke zijsprongetjes mee. Een gratis exemplaar kan opgehaald worden in het Lijsternest in Ingooigem of in een toeristische infopunt van één van de deelnemende steden en gemeenten uit de regio.

Info: www.vensterlanden.be