Alveringem is een nieuw ‘opvallend’ kunstwerk rijker: baksteenblok van 4,60 meter hoog prijkt voortaan op site van verdwenen kerk

Kunstenaar Marc Cordenier uit Gijverinkhove heeft een kunstwerk ontworpen voor de site van de verdwenen kerk van Sint-Rijkers. Het gaat om een blok rode baksteen van 4,60 meter hoog met binnenin een trap als verwijzing naar de preekstoel. Eenmaal boven krijgt de bezoeker een uitzicht van 360 graden over het landschap.

Aan de kruising van de Papestraat en de Sint-Rijkersstraat stond ooit de kerk van Sint-Rijkers, maar vanaf de 16de eeuw verloor het kleine dorp aan betekenis. Tijdens de Franse revolutie werd de kerk verwoest en in 1812 uiteindelijk afgebroken. De grond werd verder als weiland gebruikt. Aan het begin van de jaren 2000 werd een van die weilanden omgezet naar akkerland en bij het ploegen kwam sindsdien geregeld bouwmateriaal, aardewerk en zelfs menselijk bot aan de oppervlakte. De ruilverkaveling Sint-Rijkers die in 2009 van start ging, liet de universiteit Gent een bodemscan uitvoeren. Die toonde de aanwezigheid van archeologisch waardevolle resten, waarop de ruilverkaveling besliste om de site te beschermen door ze in overleg met het gemeentebestuur uit landbouwgebruik te nemen en er een kunstproject te realiseren. Hiervoor werd in 2022 een opdracht uitgeschreven.

Het werk moest refereren naar de preekstoel van de verdwenen kerk, maar moest ook een rust- en uitkijkpunt in het open landschap zijn. Negen ontwerpers deden een gooi naar de opdracht en de jury koos voor Marc Cordenier. Hij trok het werk ter plaatse op: een monolithisch blok uit verlijmde snelbouwsteen. Een wenteltrap in cortenstaal binnenin roept associaties op met de trap in de kerk die naar de preekstoel leidt. Om de archeologische resten maximaal te bewaren, werd onder het kunstwerk enkel teelaarde weggenomen.

“Mijn hoop is dat bezoekers dit niet enkel als een kunstwerk zien, maar er ook beleving in vinden”, sprak Marc Cordenier tijdens de officiële opening. Een bordje met QR-code verwijst naar meer info en Westtoer zorgt in de nabije toekomst nog voor een picknickplaats en fietsenstalling op de site. Het kunstwerk kost 84.500 euro, waarvan 16.900 euro voor de gemeente Alveringem is.

Einde fase 1

Met deze realisatie komt stilaan een einde aan fase 1 van de ruilverkaveling Sint-Rijkers die ondertussen 15 jaar in uitvoering is. Lokale wegen werden vernieuwd, percelen werden gereduceerd en herschikt, waterlopen verbeterd en erfbeplanting aangelegd. Op perceelranden werden struiken aangeplant en tussen Alveringem centrum en het kunstwerk, werd te velde een nieuw wandelpad aangelegd. Rest enkel nog de heraanleg van een stukje Burgmolenstraat, de Beauvoordestraat met zijweg en een resterend stuk Oerenstraat voor het voorjaar van 2025.

Ontwerper Marc Cordenier was eregast op de opening en mocht als eerste zijn werk binnengaan, gevolgd door schepenen Karolien Avonture, Sylvie Thieren, burgemeester Liefooghe, voorzitter van het ruilverkavelingscomité Jan Vermang en schepen Jacques Blanckaert. © Anne Bovyn

“Deze ruilverkaveling is een goede ruilverkaveling”, reageert burgemeester Liefooghe. “Niet in het minst omwille van de realisatie van het fietspad Izenberge-Leisele. Dat traject lag buiten de ruilverkaveling, maar na gemeentelijke tussenkomst werd het toch opgenomen, met voor de gemeente Alveringem een goedkope aanleg van het fietspad tot gevolg.”

Onteigeningen

Leiselenaar Danny Coulier van het ruilverkavelingscomité betreurt dan weer dat de vorige Vlaamse regering fase 2 en 3 van de ruilverkaveling ernstig on hold heeft gezet.

“Omdat de verwervingsplannen voor de werken aan de N8 en die van de ruilverkaveling simultaan hebben kunnen plaatsvinden, is niemand individueel onteigend. Dat was een groot pluspunt en een scenario dat zich bij het verdere verloop van beide dossiers had mogen herhalen.”