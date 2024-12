Abby Kortrijk lanceert sociaal-artistiek project ‘Servet Surprise’

Abby Kortrijk, het toekomstige museum voor beeldende kunst, lanceert een creatief en culinair project: Servet Surprise. Dit initiatief brengt kunst letterlijk aan tafel door lokale artistieke talenten uit te nodigen om een uniek servet te ontwerpen voor het Abby Café.

Het project is een samenwerking tussen de gerenommeerde textielproducent Verilin en borduuratelier Feeline. Het biedt artistieke talenten de kans om hun werk op een bijzondere manier te presenteren. Iedereen kan deelnemen!

Vijftien geselecteerde ontwerpen, gekozen door een vakjury, zullen worden geborduurd en gebruikt in Abby Café en mogelijk ook verkocht in de Abby Shop. De naam van de ontwerpers wordt vermeld op de menukaarten, de sociale media van Abby en de museumwebsite. Als extra beloning ontvang je een exclusief Golden Ticket dat toegang biedt tot een unieke preview van het nieuwe museum.

“Met Servet Surprise geven we een origineel forum aan lokaal talent en schrijven we verder aan de roemrijke traditie van textiel in onze stad. Abby verbindt internationale topkwaliteit met lokaal talent en Kortrijkse eigenheid”, zegt Felix De Clerck, schepen van Cultuur

Praktisch

Het ontwerp moet binnen een formaat van 20×20 cm passen en geborduurd kunnen worden in één kleur. Inzendingen (in jpg of pdf) kunnen nog tot 5 januari 2025 naar abby@kortrijk.be met ‘Servet Surprise’ als onderwerp.