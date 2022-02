Jongerengroep De Planktrekkerkes uit Aalbeke staat voortaan op eigen benen

De jongerengroep van de Aalbeekse theatergroep De PlanKtrekkers is een aparte vereniging geworden, onder de naam ‘De PlanKtrekkerkes’. Volgende maand brengt de jongerengroep het stuk ‘VET!!’.

In het voorjaar van 2020 – net voor de coronapandemie uitbrak – stond het jeugdtoneel van Aalbeke voor het eerst op de planken met een voorstelling voor het volavondstuk van Theatergroep De PlanKtrekkers. Hoewel er nog goed samengewerkt wordt, zijn de PlanKtrekkerkes nu een zelfstandige vereniging met een apart bestuur en staan ze op eigen benen. Voorzitter is Jim Claeys uit Menen. De andere bestuursleden zijn secretaris Stephanie Benoit uit Aalbeke, penningmeester Dylan Montagne en bestuursleden Kimberly Werniers uit Lauwe, Emma Desmet uit Lauwe en Stien Houthaeve uit Rollegem.

Volwaardig stuk

“Er werd bewust gekozen voor een mix van volwassenen en jongeren in ons bestuur”, aldus Jim. “Nu brengen we weer een stuk van een halfuurtje voor het volavondstuk van de volwassenen, en wellicht spelen we volgend jaar weer het voorprogramma, maar het is de bedoeling om in de toekomst uit te groeien en een volwaardig stuk te brengen op een apart moment. We verwachten dat we tegen dan weer in het OC van Aalbeke kunnen spelen.”

Jim kwam bij de groep in Aalbeke terecht toen zijn dochter meespeelde met het vorige stuk van de jongeren. “Mijn pa speelt nu ook mee in het volavondstuk en mijn dochter speelt weer mee met de jeugd. Wie weet speel ik ooit ook nog mee in de toekomst.” Jim werkt als magazijnier bij DS Smith in Harelbeke en is muzikant. Hij speelde als drummer in een groepje maar zette er onlangs even de rem op.

De PlanKtrekkerkes brengen de voorstelling VET!! in een regie van Dylan Montagne en Dorine Van Belle. Het gaat over een moeder die haar zeer zelfbewuste zoontje wil weghouden van de kinderen die haar tuinmuur hebben uitgekozen als hangplek. Die zoon wil echter juist aansluiten bij het groepje stoere kinderen. Hij weet precies hoe hij zijn moeder moet overtuigen, en dat is vet!

Moeder en dochter

De meeste jongeren die acteren in het stuk VET!! zijn nieuw. De acteurs zijn Lili Casier (8), Yaro Vandeputte (13), Thibault Verbrugge (15) en Julie Wymelbeke (12), allen uit Aalbeke, Laura Montagne (12) uit Marke, Emma Desmet (17) uit Lauwe, Stien Houthaeve (15) uit Rollegem, Tibau Clarysse (14) en Lena Verslijpe (13), beiden uit Wevelgem, Yanaika Claeys (13) uit Menen, Margaux Van Robays (8) uit Ooigem en Nienke Cannaert (12) uit Bissegem.

Caroline Latruwe (49) uit Bissegem, de mama van Nienke, is de enige volwassene die op het podium staat bij de jeugd. Caroline, die werkt als logistiek assistente in de psychiatrie in Menen, is niet aan haar proefstuk toe. “Ik speelde nog toneel bij Mikroop in Wevelgem. Bij mijn eerste stuk dat ik in 2007 speelde kreeg ik een nominatie van de Gouden Meeuw als vrouwelijke speler. Ik speelde toen de barones in Het Gezin Van Paemel.”

Zes voorstellingen

De laatste 12 jaar speelde Caroline geen toneel meer. Eén keer deed ze tussendoor mee met de theaterwandeling in Wevelgem. “Toen mijn man Rik Cannaert meespeelde met de musical in Aalbeke ben ik er weer ingerold door Xavier Werniers.” Rik speelt trouwens ook mee in het volavondstuk Met de zegen van de Heer dat volgt op VET!!. Caroline sluit niet uit dat ze ook weer eens meespeelt met de volwassenen als er een klein rolletje zou zijn.