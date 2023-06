Jonge Rémi (8) uit Wervik danst deze zomer in Efteling-musical ‘Caro’: “Mijn droom is om in het Sportpaleis te staan”

Rémi Forrest (8) uit Wervik speelt sinds vorig jaar mee in enkele Studio 100-musicals zoals Daens en Vergeet Barbara. In juni start hij aan een nieuw avontuur met Caro, een musical van de Efteling. In het najaar staat hij ook in Harelbeke op de planken voor de productie Robin Hood en het verdwenen goud.

Er was eens een achtjarige jongen uit het verre, verre Wervik. Zijn naam was Rémi en hij leefde in barre tijden. In een land hier ver vandaan brak er een virus uit, COVID-19. De hele wereld lag na een paar maanden plat door dat dekselse coronavirus. Toch liet de jonge Rémi zich er niet door tegenhouden. Hij zou koste wat kost zijn grote droom verwezenlijken: een echte musicalster worden!

Het leest als het begin van een mooi sprookje. Ook al zit Rémi Forrest (8) momenteel nog in de eerste hoofdstukken van zijn verhaal, toch voel je nu al aan dat het eindigen met de archetypische “en hij leefde nog lang en gelukkig”. De jonge snuiter kreeg bij toeval een rol in de musical Daens, omdat hij een kind dat de rol letterlijk ontgroeid was – hij was te groot geworden – verving.

Niets gebeurt toevallig

Na de interim-opdracht is het allemaal heel snel gegaan, zegt zijn vader Tom Forrest (35): “De eerste keer dat Rémi een rol speelde in Daens was tussen 2 lockdowns door, in december 2021. Toen was zijn aandeel nog redelijk beperkt. Hij stierf in de noodlottige scène met het weefgetouw. Aanvankelijk zou de vervanging 2 weken duren, maar dat liep al vlot enkele maanden uit.”

Moeder Charlotte Verbeke (36) vult aan: “Na die “korte” vervanging moest Rémi auditie doen om de vaste rol te krijgen. Dat hield dan ook in dat hij veel meer mocht doen tijdens de vertoningen: hij zat in meer scènes en mocht meer zingen.” Rémi neemt ons zelf terug mee naar het moment van de audities: “Mama en papa brachten me naar Schelle in Antwerpen voor de audities. Ik had echt veel stress. Ik moest een stukje dansen en zingen en werd uiteindelijk gekozen uit zo’n 250 kandidaten!”

Rémi (uiterst links) tijdens een van de kinderscènes in Daens. © Studio 100

Vergeet Barbara

De jonge knaap deed voortaan wekelijks mee in de voorstellingen in het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs-Sint-Amands. Een half jaar lang was Rémi present in haast alle kinderscènes van Daens. “We dachten eerst dat het maar voor eventjes zou zijn, maar sinds die ene rol zijn de andere rollen haast vanzelf gekomen. Tijdens de laatste weken van het contract bij Daens deed Rémi opnieuw auditie voor een Studio 100-musical, Vergeet Barbara. Hij had opnieuw een rol te pakken.”

Rémi in de woonkamer thuis. Hij heeft een DVD-hoes van de Daens-musical in zijn linkerhand en zijn microfoon in zijn andere hand. Thuis zingt en danst hij na de vele repetities nog in zijn kamer. © Rémi

Rémi vertelt wat die rol inhield: “Opnieuw mocht ik zingen, maar nu kwam er ook dansen en stukjes tekst aan te pas. Op een bepaald moment in het stuk speel ik de jongere versie van het personage Arthur, dat gespeeld wordt door Jonas Van Geel.” Van Geel is trouwens niet de enige BV die Rémi al gekruist heeft. “Op de set komen we vaak mensen als Gert Verhulst, Jelle Cleymans en Peter Van De Velde (de acteur die Piet Piraat speelt, red.) tegen. De liefste BV die we al hebben ontmoet is toch wel Free Souffriau. Zij gedraagt zich echt als een moeder voor de kinderen!” legt mama Charlotte uit.

Met Remi De Smet in het Sportpaleis?

Ondanks al die grote namen geniet naamgenoot Remi De Smet toch van de meeste achting bij de jonge Rémi Forrest: “Remi De Smet is mijn ware idool. Hij speelde kleine Robin in de musical Robin Hood. Dat is een van mijn favoriete musicals!”

De Smet kwam voor heel Vlaanderen in de spotlights te staan door zijn deelname aan K2 Zoekt K3. Hij mocht uiteindelijk Klaasje niet vervangen, maar schopte het wel tot de halve finales. Charlotte Verbeke voegt eraan toe: “Het helpt ook dat hij dezelfde voornaam heeft. Robin Hood is een van de musicals die Rémi wekelijks herbekijkt. Hij heeft hem ondertussen al tientallen keren gezien en ontdekt toch telkens nog nieuwe details in de danspasjes van zijn idool.” Rémi: “Het is mijn droom om ooit in een musical met Remi De Smet te staan. Mijn andere dromen? Ik wil ooit in het Sportpaleis staan en wil graag beroemd worden!”

Druk druk druk

Rémi is alleszins goed op weg. Op dit moment is hij druk bezig met de repetities voor alweer een nieuwe musical, Caro in de Efteling. “We rijden momenteel 2 keer per week naar Nederland voor die repetities”, zegt vader Tom. “Het is soms wat puzzelen in onze planning. We hebben nog een oudere zoon en die moet af en toe ook ergens gebracht worden.” Moeder Charlotte vult aan: “We hebben daarnaast het geluk dat Rémi’s school zo meegaand is. Hij zit nu in het derde leerjaar en kan vaak niet naar school voor de repetities.”

Juni is dan ook een heel drukke maand voor het gezin. Vergeet Barbara is nog tot 2 juli in de zalen en ondertussen start Caro begin juni al in de Efteling. Later in het jaar, in december, doet Rémi ook nog eens mee met de musical Robin Hood en het verdwenen goud in cultuurcentrum CC het SPOOR in Harelbeke. Dat is een productie van Arte del Nino.

Daarnaast danst Rémi in de Ieperse Sinerjey’s Dance Studio, de dansschool van voormalig So You Think Can Dance?-deelnemer Sinerjey Meyfroodt. Rémi heeft ook lang geturnd en zit in de lokale jeugdbeweging Chiro JOW Wervik waarmee hij deze zomer met zijn broer op kamp gaat naar Steinbach. Een drukbezette jongen dus waarvan we het laatste nog niet gehoord hebben.