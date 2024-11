Half miljoen euro nodig om laatste opleidingszeilschip van ons land te redden: “De Zenobe Gramme is varend erfgoed”

Het legendarische opleidingszeilschip, Zenobe Gramme wordt binnenkort verkocht of gesloopt. Een gemotiveerde groep vrienden probeert de nodige financiering bij elkaar te krijgen om het zeilschip een nieuwe bestemming te geven in Oostende. Ze hielden zaterdag een infomoment met hun visie op de toekomst, mocht blijken dat het schip niet verkocht raakt.

Sinds hun oproep om de Zenobe Gramme te redden, kregen Joeri Nobels (51), Xeno Sienack (25), Danny Dangreau (62) en Roger Linthout al heel wat reacties van mensen die hen willen steunen.

Heel wat mensen die het schip willen helpen redden, hebben er zelf nog op gevaren en hebben daar heel wat goede herinneringen aan. “De Zenobe Gramme is varend erfgoed en we willen er alles aan doen het om het te beschermen”, zegt Joeri Nobels. “Onze voornaamste insteek is er voor zorgen dat schip in Belgische handen kan blijven en kan blijven varen.”

Voor officieren en jongeren

In juli nam de Belgische Marine afscheid van het legendarische schip dat meer dan 60 jaar geleden te water werd gelaten en zo’n 410.000 zeemijl gevaren heeft. Meer dan 4.300 mensen vaarden mee, onder leiding van 24 commandanten.

Het opleidingsschip leidde toekomstige officieren en onderofficieren op en elke zomer verwelkomde het ongeveer dertig jongeren voor zeilkampen, waar ze kennis maakten met navigatie en het leven aan boord.

Steun uit verschillende hoeken

De Zenobe Gramme ligt aangemeerd in Zeebrugge en staat ondertussen te koop. Geïnteresseerden kunnen een bod indienen tot 5 november om 12:00 uur. Er zijn enkele bezoeken geweest aan het schip, maar de vrienden van de Zenobe Gramme vrezen dat het schip niet zal verkocht raken. Ze hebben zich de afgelopen week dan ook al volop voorbereid en contacten gelegd voor als het zover is.

“We hebben al een gesprek gehad met de stad Oostende en Toerisme Oostende dat heel positief was. We hebben ook al samengezeten met Jan De Nul. Het bedrijf wil zich inzetten voor maritiem erfgoed en als we een vzw zouden oprichten om het schip in handen te nemen dan zijn ze eventueel bereid om ons te steunen.”

Afwachten

De groep wacht nu af of het schip verkocht is of niet en zal nadien in overleg treden met de Marine. “Het is sowieso niet het plan om het schip zomaar zelf in handen te nemen. Als het niet verkocht wordt dan willen we een vzw oprichten en een team uitbouwen.”

“Nu zijn we met 4 mensen maar dat is te weinig. We willen 6 maanden uittrekken om een degelijk businessplan uit te werken. Er moet een minimum budget van 250.000 euro zijn om het project levensvatbaar te maken. In totaal zullen we waarschijnlijk zo’n 500.000 euro nodig hebben om alle noodzakelijke werken te laten uitvoeren.”

“Er is ook een budget nodig om het schip operationeel te houden, denk bijvoorbeeld aan de kosten voor de verzekeringen. We zullen niet starten met een half project”, licht Joeri toe.

Als na zes maanden blijkt dat er niet genoeg geld is om het schip over te nemen, dan zal de groep het opgehaalde geld schenken aan een ander maritiem project. Momenteel is de opbrengst weliswaar nog niet zo groot. “We hebben tot nu toe zo’n 500 euro via een steunactie. Dat is ook normaal omdat het project nog niet opgezet is.”

Duidelijke visie

De groep heeft alleszins al een duidelijke visie waar ze het schip voor willen inschakelen. “We willen jongeren opleiden en warm maken voor een job in de maritieme wereld. Het schip kan ingezet worden voor maritieme opleidingen, maar we kunnen ook jongeren meenemen aan boord.”

“Er is een bemanning van 8 mensen nodig om het schip te laten varen. We zouden hiervoor een poule van vrijwilligers aanleggen.”

(LB)