Nieuwe film L’Ennemi is geïnspireerd op Oostendse feiten en in Oostende gedraaid

Op 26 januari wordt L’Ennemi gelanceerd, de nieuwe film van de Brusselse regisseur Stephan Streker (57). De film werd grotendeels in Oostende gedraaid en is volgens de regisseur ‘vrij geïnspireerd’ op hier gebeurde feiten: de Waalse politicus Bernard Wesphael die beschuldigd werd van doodslag op zijn vrouw in een Oostendse hotelkamer, maar uiteindelijk vrijgesproken. “Mijn film gaat over het gevoel, niet over de feiten zelf”, verduidelijkt Streker.

Stephan Streker is in de filmwereld van Franstalig België een bekende naam. Met L’Ennemi is hij al aan zijn vierde film toe. In 2016 maakte hij indruk met zijn diepmenselijk familiedama Noces, waarmee hij in Frankrijk een César won voor beste buitenlandse film en in Oostende een Ensor voor beste Franstalige film. L’Ennemi opende vorig jaar de officiële competitie van het Film Fest Gent en viel ook al in de prijzen op de London Film Week.

Het verhaal is gebaseerd op feiten die zich op 1 november 2013 in Oostende afspeelden en die zeker in Wallonië, maar in mindere mate ook in Vlaanderen de media haalden. Veronique Pirotton, de echtgenote van Ecolo-politicus Bernard Wesphael, wordt dood aangetroffen in haar hotelkamer. Wesphael beweert dat ze depressief was en zelfmoord pleegde, maar het parket vindt sporen van geweld op het lichaam en verdenkt de politicus. Uiteindelijk werd die bijna drie jaar later vrijgesproken omdat de twijfel over zijn schuld bleef.

Typisch Belgisch

“Mijn film is een artistieke kijk op deze reëel gebeurde feiten”, legt Stephan Streker uit. “Niemand was getuige van wat er werkelijk is gebeurd, maar toch had bijna iedereen een standpunt… Daar ben ik van uit gegaan. De kijker is dan ook vrij om te oordelen. Het is een verhaal dat ik graag vertel: over waarheid, rechtspraak, schuld… De titel slaat op de innerlijke vijand. Soms zijn we het slachtoffer van anderen, maar doorgaans zijn we het slachtoffer van onszelf.

“Ik vind het ook een typisch Belgisch verhaal. De hoofdfiguur is politicus en kandidaat-premier, maar spreekt geen woord Nederlands. Hij is een beroemdheid in het zuiden van het land, maar niemand kent hem in Vlaanderen. Er zitten vertaalfouten in de politierapporten. Dat verbijsterende detail zit in de film, maar is ook in het echt gebeurd. Zoiets kan alleen maar in België. Het doet me denken aan toenmalig premier Yves Leterme die gevraagd wordt het Belgisch volkslied te zingen, maar de Franse hymne, de Marseillaise, aanheft.”

Vlaamse acteurs

De opnames voor de nieuwe film van Streker lokten enkele bekende namen naar Oostende, zoals de internationaal bekende hoofdrolspeler Jérémie Renier, maar ook enkele Vlaamse bekendheden als Sam Louwyck, Peter Van den Begin, Bruno Vanden Broucke en Jeroen Perceval.

“Het personage dat zeven talen spreekt, schreef ik speciaal voor Sam Louwyck”, vertelt Stephan Streker. “Ik stuurde hem het script en daarna vroeg hij me hoe ik wist dat hij zeven talen sprak, terwijl ik dit helemaal niet wist. Peter Van den Begin wou ik absoluut in de film omdat hij een van de interessantste koppen heeft die ik ken. Voor de rol van de rechter wou ik absoluut Bruno Vanden Broucke die ik in de KV. gezien had in Missie van David Van Reybrouck. De rol van Jeroen Perceval is heel beperkt, maar toch ben ik blij dat ik deze veelzijdige acteur aan boord had.”

Ensor

L’Ennemi werd grotendeels in Oostende opgenomen: binnen in het Thermae Palace Hotel, voor de buitenopnames vormden zee en strand een dankbaar decor. “Oostende is ook de stad van Ensor. Zijn maskers komen in beeld en passen perfect bij het verhaal. Het Ensorhuis ontving ons heel genereus. En dan het hotel! Dat is gemààkt voor cinema. We zijn in Oostende formidabel onthaald. Het verhaal, de stad, de maskers…. passen perfect bij elkaar.”

Stephan Streker kent de badstad al langer. “Ik hou van Oostende”, vertelt hij. “De stad is een personage in de film. Jullie hebben een spectaculair strand, echt crazy. Ik denk soms dat Oostende is uitgevonden voor discussiërende koppels. Oostende toch meer dan andere plaatsen. Hoe dat komt? Ik weet het niet. De wind? Maar meestal komen ze dan achteraf wel beter overeen.”

L’Ennemi van Stephan Streker, vanaf woensdag 26 januari in de bioscoop.