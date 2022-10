Kortrijks Begijnhof is het decor voor oorlogsdrama ‘The Last Front’

De opnames voor het oorlogsdrama ‘The Last Front’ worden grotendeels in Kortrijk gedraaid. De film gaat over de Eerste Wereldoorlog en is in handen van de Gentse regisseur Julien Kerknawi (28). Er werden scènes opgenomen in de raadskelder onder het historisch stadhuis, de Tontekapel in Kooigem, bakkerij De Knock in Heule en vandaag ook in het Begijnhof in Kortrijk.

“Wat we hier vertellen is een tafereel die vaak gebeurd is, doorheen heel België, tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het plotse leven dat werd onderbroken door de inval van de Duitsers. We hebben gekozen voor Kortrijk omwille van de authenticiteit, de locatie is echt en komt met de mise-en-scene tot leven. Het feit dat veel Kotrijkzanen figureren maakt het af”, zegt regisseur Julien.

Koen De Bouw

‘The Last Front”’ vertelt het verhaal van gewone burgers en Vlaamse gezinnen die op de vlucht zijn en eigenlijk niets te maken hebben met de oorlog. Zo speelt de Vlaamse topacteur Koen De Bouw de dorpsdokter. Hij vervoegt de internationale cast van Ian Glen, Sasha Luss, David Calder en Joe Anderson.

Cannes

Vandaag was tevens de laatste draaidag in Kortrijk. De volledige filmcrew was hier sinds 29 augustus. Ook in Lier, Kluisbergen en Damme staan er nog opnames gepland. The Last Front zal volgend jaar voor het eerst te zien zijn op het filmfestival van Cannes.