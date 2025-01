‘Dust’, een film over Lernout & Hauspie, draait dit voorjaar in de Westhoek (met West-Vlaamse topcast!)

Na ‘Chantal’ zullen we in de Westhoek opnieuw flink wat cameraploegen zien passeren de komende maanden. Heel binnenkort starten er immers de opnames voor ‘Dust’, een film gebaseerd op Jo Lernout en Pol Hauspie, wiens spraaktechnologie en de instorting van hun imperium wereldnieuws werd. De regie is in handen van Anke Blondé, die eerder al de politieserie ‘Juliet’ draaide.

Dat er een film in de pijplijn zat over Jo Lernout & Paul Hauspie is niet bepaald een geheim. Vijf jaar geleden raakten de plannen al bekend. Scenarist Angelo Tijssens uit Blankenberge zou het verhaal voor zijn rekening nemen. Hij maakte immers furore met Girl van Lukas Dhont, dat internationaal in de prijzen viel. Tijssens werkte daarna ook mee aan diens opvolger, Close, die zelfs een Oscarnominatie kreeg. Tussendoor bleef Tijssens echter werken aan Dust, die draait rond ‘twee succesvolle zakenmannen uit West-Vlaanderen, die zien hoe hun frauduleuze zaken onthuld dreigen te worden. Het enige wat hen rest is een regenachtige zondag om in het reine te komen met zichzelf en elkaar’, zo klinkt het in de officiële pitch.

Of de hoofdpersonages effectief Lernout en Hauspie zullen genoemd worden, is nog niet duidelijk, maar in eerdere interviews werd al gehint dat het om een verhaal zou gaan dat ‘geïnspireerd is op waargebeurde verhalen’ in plaats van ‘gebaseerd op waargebeurde verhalen’. De regie van ‘Dust’ ligt in handen van Anke Blondé. Zij draaide een tijd geleden nog de politieserie ‘Juliet’, die zich afspeelde in De Haan en waar binnenkort een tweede seizoen van ingeblikt wordt.

Anke Blondé (centraal) neemt de regie voor haar rekening. © Ilias Van Bambost

De hoofdrollen zouden vertolkt worden door Arieh Worthalter en Jan Hammenecker. Die eerste is een acteur uit Parijs die vooral Franse producties doet, maar bij ons een gastrolletje had in de reeks ‘De Bunker’ en de film ‘Girl’. Hammenecker heeft nog een groter palmares. De afgelopen jaren zagen we hem in onder meer ‘De 16’, ‘Beau Séjour’, ‘All of Us’, ‘Red Sandra’, ‘Cool Abdoul’ en ‘1985’. Hij had ook een gastrol in ‘Juliet’ en ‘Nonkels’. Jan Hammenecker is van Oostende afkomstig, maar is al jaren een graag geziene acteur in het buitenland. Het heeft er dus alle schijn van dat deze film internationale ambities heeft. Verder zou de cast bestaan uit Janne Desmet, die momenteel te zien is in ‘De Expeditie: Namibië’, Thibaud Dooms (‘Skunk’, ‘Milano’) en Fania Sorel. Die laatste heeft eveneens roots in Oostende en is een gevierd theateractrice, al heeft ze ook een hele rist gastrollen op haar conto. De laatste was eveneens in – u raadt het nooit – ‘Juliet’.

Jan Hammenecker geniet bij ons én in het buitenland een hoog aanzien. © Pieter Clicteur

De opnames vinden volgende maand al plaats in Brussel, maar evenzeer in Heuvelland. Wanneer de film precies verschijnt, is nog niet duidelijk. ‘Dust’ is een productie van A Private View, in coproductie met Shipsboy (PL), Heretic (GR), Bêtes Sauvages (UK) en Tarantula (BE). Kinepolis Film Distribution brengt de film uit.