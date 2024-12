VRT-fictiereeks Juliet krijgt een vervolg

Er wordt werk gemaakt van een tweede seizoen van de politiereeks Juliet, die zich afspeelde in De Haan. Wanneer de opnames precies van start gaan, is nog niet bekend.

Dit voorjaar verscheen ‘Juliet’ op VRT 1, met Charlotte De Bruyne in de hoofdrol. Zij speelde Juliet, een politierechercheur uit Brussel die terug naar de kust komt wonen. Haar vader, die er woonde, is immers overleden. Haar broer is verdwenen en zijn veertienjarige dochter Chloë – die onderdak vond bij haar grootvader – komt alleen te staan. De plichtsbewuste Juliet gaat tijdelijk aan de slag bij de plaatselijke recherche en gaat intussen op zoek naar een pleeggezin voor haar nichtje. Maar geen van die twee zaken loopt vlotjes…

Pas in 2026?

De reeks speelde zich af in De Haan, waarbij de opnames plaats vonden in Villa Ma Normandie op de zeedijk. De reeks werd vorig jaar uitgezonden op ZDF en was ook bij ons een succes. Nu wordt er dus werk gemaakt van een vervolg. De scenario’s worden opnieuw geschreven door Tyche Beyens en Wouter van Haver, die eerder al meeschreven aan het eerste seizoen. VRT bevestigt dat er werk gemaakt wordt van een tweede seizoen.

Wanneer de opnames van start gaan is nog niet bekend. Ook de uitzenddatum is nog niet geweten, al moeten we die wellicht niet volgend jaar verwachten.