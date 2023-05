Pol Hauspie ondersteunt ondernemers in het Zuiden met The Happiness Web: “Iedereen verdient een tweede kans”

Terug van weggeweest: Pol Hauspie. De ondertussen 71-jarige ondernemer, bekend van het ter ziele gegane spraaktechnologiebedrijf L&H uit Ieper, spinde de voorbije jaren naarstig aan The Happiness Web. Het project moet ondernemers uit het Zuiden in contact brengen met de kennis en ervaring van hun collega’s in het Westen. “Ik voelde dat ik iets wou teruggeven aan de gemeenschap.”

Terwijl zijn voormalige spitsbroeder Jo Lernout, vorige week 75 geworden, zich de voorbije jaren uitgebreid op televisie toonde en interviews gaf, bleef Pol Hauspie liever in de luwte.

Nu pas blijkt waar de ‘H’ in L&H zich de voorbije jaren mee bezig heeft gehouden. The Happiness Web heet het project van de rasondernemer die geboren werd in Poperinge. Hoewel web doet vermoeden dat Hauspie zich opnieuw na de spraaktechnologie richt op het digitale, is dat niet noodzakelijk zo.

Het web verwijst naar de verwevenheid die hij wil creëren tussen ondernemers in het Zuiden en de kennis, ervaring en inzichten van hun collega’s in het veel rijkere Westen. “Het zaadje voor The Happiness Web is geplant in 2007, het jaar waarin het fraudeproces rond L&H startte. Ik keek in de spiegel en dacht wuk nu, Pol? Ik voelde dat ik iets wou teruggeven aan de gemeenschap, op gelijk welke manier. Ik had iets recht te zetten. Het geld dat investeerders hadden verloren in L&H, had ik nooit kunnen terugbetalen en dus besloot ik mijn kennis en ervaring te delen”, zegt Pol Hauspie.

Sloppenwijk

Concreet wil Hauspie, samen met CEO Dirk Kerkhof uit Izegem, een wereldwijd netwerk van ondernemers opzetten, waarop mensen uit het Zuiden een beroep kunnen doen. De kennis, ervaring en inzichten van de ondernemers uit het Westen moet hen in staat stellen om zelf een handeltje uit de grond te stampen en zo verder te groeien.

“In 2007 woonde ik in Kaapstad, Zuid-Afrika”, zegt Pol. “Van de vijf miljoen mensen die er wonen, leefden er anderhalf miljoen in kartonnen huizen in de sloppenwijken. Gemiddeld inkomen: zestig cent per dag. Dat is niet genoeg om te overleven. Ik wou die mensen helpen om hun eigen zaak te kunnen opstarten. Ik leed in die periode aan een zware depressie en de drive die ik kreeg door mensen te kunnen helpen, heeft mij daarvan genezen.”

Eten op tafel

Zomaar geld geven, is niet de bedoeling. “Dat is een oplossing op korte termijn. Op de lange termijn worden mensen op die manier afhankelijk van hun sponsor”, zegt Dirk Kerkhof. “Wij gaan uit van de stelling dat iedereen recht heeft op geluk en zelf mag bepalen hoe hij of zij dat gelukt nastreeft. In Afrika is voor veel mensen de prioriteit nog altijd gewoon elke dag eten op tafel krijgen. Voor je gezin kunnen zorgen. Daarom willen we dat ondernemerschap stimuleren en ondersteunen door mensen en organisaties met elkaar te verbinden. Zo kunnen ze hun KEI met elkaar delen: hun kennis, ervaring en inzichten. Op die manier willen wij een kei verleggen, zoals in het liedje van Bram Vermeulen.”

De twee willen de vaak gemaakte fout vermijden waarbij westerse ngo’s eventjes komen uitleggen hoe arme Afrikanen het moeten aanpakken. “Wij vertrekken vanuit de mensen of de organisaties zelf. Zij kennen hun eigen context het best. We willen het warm water niet uitvinden, maar zetten in op het versterken van wat al bestaat.”

Bill Gates

Het idee voor The Happiness Web kreeg Pol Hauspie in de gevangenis. In de storm rond het faillissement van L&H in 2001 zat hij zeventig dagen achter tralies. “Mijn bijnaam daar was Bill Gates, de medegedetineerden kenden mijn verleden als ondernemer”, zegt Pol. “Tijdens de dagelijkse wandeling kwamen mensen naar mij om advies te vragen. Een van hen vroeg zich af hoe hij ooit nog aan werk zou geraken, nu hij in de bak had gezeten. Ik heb twee keuzes: een eigen zaak starten of weer drugs dealen, zei hij. Die kerel zat vol goede ideeën, maar wist niet hoe hij het moest aanpakken. Zulke mensen verdienen een tweede kans, een kans om hun leven weer op de rails te zetten. Dat ik dit voor mensen kan doen, geeft mij veel voldoening. Ook op het vlak van zingeving. Ik leef weer.”

The Happiness Web is dankzij de inzet van Dirk Kerkhof ondertussen actief in Benin, Niger, Nigeria, Burkina Faso, Senegal, Rwanda, Burundi, Congo (DRC), Kenia, Tanzania, Zimbabwe en Zuid-Afrika. Via diverse projecten proberen ze er de lokale bevolking te ondersteunen en op weg te helpen. Het ultieme doel is de creatie van een middenklasse. “Want zij zijn het die consumeren en de wereld doen draaien”, zeggen Kerkhof en Hauspie. “Eigenlijk willen we zoveel mogelijk duurzame, lokale jobs creëren. Dan krijg je een stabiele middenklasse, die de gemeenschap omhoog stuwt en – niet onbelangrijk – de beste remedie is tegen corruptie. Sommige regimes hebben dat niet graag en zien ons dus minder graag komen.”

Wie is Pol Hauspie? Samen met biologieleraar Jo Lernout richtte boekhouder Pol Hauspie in december 1987 Lernout & Hauspie Speech Products op. Startkapitaal: twaalf miljoen oude Belgische frank. Jo en Pol worden een begrip in Vlaanderen wanneer ze als eerste Belgische bedrijf ooit een notering krijgen op Nasdaq, de grootste technologiebeurs ter wereld. Honderden (West-) Vlamingen investeren hun spaargeld in aandelen van L&H. In maart 2000 bereikt het aandeel zijn hoogste koers ooit: 140 dollar. In hetzelfde jaar keldert het aandeel wanneer The Wall Street Journal bericht over mogelijk gesjoemel. Een jaar later gaat L&H failliet en belanden Jo en Pol in de cel wegens fraude. De twee krijgen uiteindelijk vijf jaar cel, waarvan twee met uitstel. Hun straf zitten ze grotendeels met een enkelband uit. In 2021 veroordeelt het hof hen, samen met vier andere directeurs, tot een schadevergoeding van 655 miljoen euro. (LK)

Wie zich aangesproken voelt door het verhaal van Hauspie en Kerkhof en ook zijn of haar KEI wil delen, kan terecht op www.thehweb.com.