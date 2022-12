Bordelen in Oostendse uitgaansbuurt blijken tijdelijk voor filmopnames

Op sociale media gingen begin deze week foto’s rond van een bordeel in de Oostendse uitgaansbuurt. De verontwaardiging was groot, maar van een bordeel in de Langestraat is geen sprake. Het gaat om filmopnames.

In de Oostendse Langestraat en in de Madridstraat doken eerder deze week bordelen op en daar waren heel wat mensen best wel bezorgd over. Eind de jaren ’90 verdween de prostitutie nog uit de Oostendse uitgaansbuurt om zich te groeperen in de wijk Hazegras, vlakbij het Oostendse station. Binnenkort trekken de ‘meisjes van plezier’ naar een megabordeel iets verderop.

Bezorgde inwoners van de badstad hoeven echter niet te vrezen: er komt geen bordeel in de Oostendse binnenstad. “Het gaat om opnames voor de Vlaamse misdaadreeks Styx”, verklapt Niels D’Hoedt van Film Office Oostende. “Een van de scènes speelt zich af in de rosse buurt waarbij het hoofdpersonage een prostituee gaat opzoeken. De hele week en dat tot vrijdag zijn er daarvoor opnames in de uitgaansbuurt.” Voor de opnames werden verschillende horecazaken omgebouwd tot bordelen.

In Styx speelt Oostendenaar Sebastien Dewaele de hoofdrol als corrupte politieman Raphaël Styx. Verder hebben ook Koen De Bouw, Werner Kolf, Loes Haverkort, Aimé Claeys en Dahlia Pessemiers-Benamar een rol in de serie. De opnames, hoofdzakelijk in en rond Oostende, duren nog tot en met 14 april. De serie zal vanaf 2024 te zien zijn op Streamz.