Febe (23) uit Roeselare zingt en danst mee in musical Peter Pan: “Passie is nu mijn beroep”

Wie van plan is om binnenkort naar de musical Peter Pan te gaan in Antwerpen, Gent of Hasselt, kan er de Roeselaarse Febe Salembier (23) spotten. Ze danst, zingt, acteert én is de rechterhand van choreograaf Laurent Flament. “Het is druk, maar ik klaag niet, want ik doe elke dag wat ik het liefste doe!”

Met Peter Pan haalde Febe Salembier haar eerste musicalrol binnen, maar ze zit al vele jaren in het vak. Ze geeft les in verschillende dansscholen en is vaste showgirl bij Cirque Magiq in Hamme. Na vier jaar Amsterdam woont Febe terug in Roeselare bij haar ouders Joost en Kathy Vandekendelaere.

Net zoals veel kinderen, zette Febe haar eerste danspasjes bij de kleuterdans. “Ik volgde jarenlang les bij Induce en Colombine (nvd. deze laatste bestaat intussen niet meer). In het middelbaar trok ik na twee jaar Latijn in het Klein Seminarie naar het KTA in Brugge waar ik mijn studies combineerde met een sportspecialisatie dans.” Febe mag dan gepassioneerd zijn door dans, toch was ze niet overtuigd dat ze er haar beroep kon van maken. Gelukkig ontmoette ze een aantal mensen die in haar geloofden. “Eigenlijk was ik van plan om onderwijzeres te worden en in mijn vrije tijd wat dansles te geven”, lacht ze, “maar de leerkrachten van het KTA dachten daar anders over. Zij moedigden me aan om auditie te doen bij het Lucia Marthas Institute for Performing Art, een prestigieuze dansschool, en tot mijn verbazing werd ik er toegelaten.” Febe woonde vier jaar in Amsterdam en studeerde er voor docent dans, maar ook daar had ze dat extra zetje nodig. “Lesgeven was mijn ding, maar zelf meespelen in een productie, daar geloofde ik niet in. Gelukkig overhaalden enkele docenten me om deel te nemen aan audities waardoor ik de smaak te pakken kreeg.”

Harde wereld

Toch is het niet al goud dat blinkt. De entertainmentsector is een harde wereld. “En dat zien velen niet. Als je een rol te pakken hebt, zien mensen al het mooie ervan, maar ze beseffen niet hoeveel afwijzingen voorafgingen aan die ene rol! Ook ik heb al vaak een ‘neen’ gekregen en dat doet elke keer pijn. Ik gun mezelf dan even de tijd om verdrietig te zijn, maar daarna ga ik gewoon door.”

Met haar eerste musicalrol hoopt Febe dat de bal nu aan het rollen gaat, want het smaakt naar meer: “Dansen is evident voor mij, maar het zingen en acteren heb ik echt wel ontdekt dankzij deze productie. Ik ben vast lid van het ensemble, dus ik neem deel aan alle dansen en ondersteun alle scènes met zang. Daarnaast ben ik als assistent-choreografe de rechterhand van Laurent Flament en ben ik dance captain. Als Laurent er niet is, neem ik de choreografie van hem over en moet ik de andere spelers aansturen. Een grote verantwoordelijkheid op mijn leeftijd, maar dankzij mijn opleiding kan ik dit!”

Febe spreekt heel gepassioneerd over haar job, maar het is dan ook een kinderdroom die werkelijkheid werd. “Toen ik voor het eerst op het podium van de stadsschouwburg van Antwerpen stond, dacht ik: ‘Is dit écht mijn job’? Ik ben dan ook ongelooflijk dankbaar dat mijn ouders mij altijd gesteund hebben. Zonder hen stond ik hier niet!”

Thuiskomen in Induce

Naast deze musicalproductie, kan je Febe ook aan het werk zien als showgirl in Cabaret Magiq in Hamme. Wat moeten we ons hierbij voorstellen? “Je kan Cabaret Magiq vergelijken met de Moulin Rouge in Parijs”, legt ze uit. “Het is heel chique met veel glamour en blingbling. Ik treed er wekelijks op, heel intens, maar o zo leuk!” En als ze zelf niet aan het dansen is, geeft ze haar kennis door aan anderen. “Ik geef 19 uur per week les in verschillende dansscholen in West- en Oost-Vlaanderen en sinds dit schooljaar ook in Induce. Aangezien ik er zelf zo lang les volgde, voelt het echt als thuiskomen.”

Maar welke richting wil Febe in de toekomst uit? Zelf meespelen in producties of toch dansles geven? “Ik leef heel hard in het nu en ben niet echt bezig met later. Ik wil blijven lesgeven, maar niet per sé in mijn eigen dansschool. Ik geniet van de variatie en de uitdagingen die op mijn pad komen. Mocht ik bijvoorbeeld ooit de kans krijgen om in het buitenland aan de slag te kunnen, dan zal ik dat zeker meenemen!”

De musical Peter Pan speelt nog tot 4 januari in Antwerpen en daarna verhuizen ze naar het Capitool in Gent.