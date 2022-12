Zonnewende klaar voor eerste editie WinterFest

Woonzorgcentrum De Zonnewende, in de Karel van Manderstraat 68 in Meulebeke, organiseert op vrijdag 16 december de eerste editie van WinterFest, een kerstfeest voor jong en oud waarop iedereen van harte uitgenodigd is. Meteen wordt er met de traditie aangeknoopt, want het laatste grote kerstfeest dateert van december 2018, toen nog in wzc Sint-Vincentius.

Op vrijdag 16 december vindt in de Zonnewende de eerste editie van het WinterFest plaats. Dit evenement wordt omschreven als de combinatie van een kerstmarkt met de sfeer van een winters festival.

“Het dient gezegd dat alle diensten hier gevestigd in het wzc en in het kortverblijf hun medewerking verlenen”, zegt Jelle Callewaert van de dienst Boekhouding en medewerker aan het feest. “Van de woonentiteiten met hun bewoners en verzorgers, over het administratief en ondersteunend personeel en de vele vrijwilligers: iedereen draagt dit project in zijn of haar hart, en zet er zich dan ook voor het volle pond voor in.”

“Op vrijdag 16 december openen we het WinterFest om 15 uur. We hebben om 16 uur het optreden van een zangkoor, gevolgd door een unieke performance van een zeer jonge cellist. Ondertussen kan men zich te goed doen aan allerlei hapjes en drankjes.”

Eten en animatie

“Voor wie met de kerstman op de foto wil, hebben we een speciale fotohoek. Er is ook een kerstworp en aangepaste muziek. De talrijke eetstandjes – zowel binnen als onder zeil buiten – bieden frietjes, pasta’s, hutsepot, scampibrochettes of een lekkere croque monsieur aan. Eetstandjes en randanimatie blijven actief tot in de late uurtjes. De opbrengst gaat integraal naar specifieke hulpmiddelen voor onze bewoners, zodat wij hen steeds een optimale comfortzorg kunnen bieden.”