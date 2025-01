Zesde Verloren Kost Trail van wandel- en loopclub Road Runners is zo goed als volzet

De wandel- en loopclub Road Runners heeft vorige zondag in de Wijnendaalse parochiezaal zijn traditionele nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd (foto). Er werd getoost op het nieuwe jaar en samen lekker gegeten en gedronken. Voorzitter Herwig Reynaert wenste alle leden een prachtig 2025 toe. Op zondag 26 januari pakken de Road Runners met hun zesde Verloren Kost Trail uit.

Het aantal deelnemers is beperkt tot 350 en dat aantal is zo goed als bereikt. Wie er nog bij wil zijn, zal zich moeten reppen (inschrijven gebeurt uiterlijk op zondag 19 januari). De start is om 10 uur voorzien aan het clubhuis van tennisvereniging KTG Houtland achter het speelplein De Warande aan de Aartrijkestraat. Er is keuze uit drie trajecten met verschillende deelnameprijzen: 7 km (10 euro), 15 km (12 euro) en 21 km (15 euro).

Het parcours slingert zich doorheen privédreven en -bossen en doet De Warande aan, net als de oude spoorwegbedding De Groene 62. Presteren staat niet voorop, al krijgen de winnaars sowieso een prijs toegestopt. Voor alle verdere info en inschrijvingen: www.roadrunnerstorhout.wordpress.com. (foto JS)