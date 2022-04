Zeldzame opendeurdag in gemeentelijke serres van Komen-Waasten

Afgelopen weekend opende een bijna onbekende plek voor het eerst haar deuren voor het publiek. De gemeentelijke serres van Komen-Waasten, uniek in zijn soort, boden zo alle nieuwsgierigen een blik op alle activiteiten die er vaak onopgemerkt blijven.

Kleurrijke bloemen, weelderige planten en heel wat groen vormen veelal de aantrekkingskracht van een gemeente. Groendiensten overal in het land staan dag en nacht paraat om de natuurlijke pracht te verzorgen en te laten floreren.

Zelf kweken

“Wat slechts weinig mensen weten is dat Komen-Waasten één van de weinige gemeentes van het land is, waar we onze bloemen en planten zelf kweken. Meer nog, heel wat mensen weten niet eens dat we gemeentelijke serres hebben!”

Bevoegd schepen Didier Soete blikt dan ook terug op een eerste editie van de opendeurdagen. “Samen met de bloemenmarkt van Waasten trokken we de deuren van de serres open voor het grote publiek. Weggemoffeld achter de brandweerkazerne, pal naar de N58, rijden dagelijks duizenden mensen voorbij de plaats zonder ze te zien.”

20 specialisten

“Dit weekend stonden onze mensen dan ook paraat om de bezoekers rond te leiden in de serres en hen wegwijs te maken in hun erg gevarieerd takenpakket. Door het kweken van bloemen en planten in eigen beheer te nemen hebben we als grensgemeente een ploeg van niet minder dan 20 specialisten kunnen samenstellen. Van landschapsarchitecten tot plantenexperten, samen kunnen ze met bloemen uit eigen kweek de vier uithoeken van de gemeente van een kleurrijke toets voorzien.”

Honderden kijklustigen kwamen dan ook naar de serres afgezakt. De opendeurdag kaderde mee in het project om van Komen-Waasten een groene hub te maken. Inwoners worden er gestimuleerd hun gevel en voetpad zo groen en kleurrijk mogelijk te maken.

(CL)