Zandsculpturenfestival Middelkerke mikt op internationale bezoekers met thema ‘Dinos in the Sand’

In Middelkerke is dinsdag de tweede editie van het Zandsculpturenfestival voorgesteld. Na de geslaagde editie van vorig jaar, met als thema FC De Kampioenen, pakt de gemeente uit met het thema ‘Dinos in the Sand’. Het festival vindt plaats van 1 juli tot en met 11 september op het strand ter hoogte van het De Greefplein.

Vorig jaar bezochten meer dan 100.000 mensen de eerste editie van het Zandsculpturenfestival in Middelkerke (voordien vond het festival plaats in Zeebrugge en Blankenberge, red.). Na evaluatie is Middelkerke de perfecte gaststad gebleken en de lat ligt dus hoog voor de nieuwe editie.

Nieuwe locatie

Honderduizend mensen op de been brengen zorgt onvermijdelijk voor hinder voor de omwonenden van het evenement. Daarom gingen de organisatoren op zoek naar een nieuwe locatie.

Dat wordt het strand ter hoogte van het De Greefplein, waar het stripfestival plaatsvond. Daar komt het nieuwe festivalterrein van meer dan 5.000 vierkante meter. De nieuwe locatie ligt aan de tramhalte en is dus ideaal bereikbaar.

Internationaal

Vorig jaar was FC De Kampioenen een heel dankbaar thema voor de vele Vlamingen die kozen voor een vakantie in eigen land. Maar heel wat Waalse en buitenlandse gasten kenden Balthazar Boma en zijn kameraden niet en waren teleurgesteld met deze keuze. Dat wordt dit jaar goed gemaakt door Dinosaurussen als onderwerp te nemen, een thema dat klein en oud zal boeien.

In 2021 werd zo’n 4.000 ton zand gebruikt voor de sculpturen. Deze beesten zijn gigantisch, dus wordt daar zo’n 2.000 ton bovenop gedaan om te zorgen voor meer en gigantischer sculpturen. Naast de bekende soorten zoals de velociraptor, de stegosaurus en natuurlijk de T-Rex mogen de bezoekers zich ook verwachten aan archeologische taferelen.

“Nu het weer kan, wordt ook het aanbod aan animatie uitgebreid. We zitten uiteindelijk in de grootste zandbak van het land. Er komen onder meer workshops, een opgravingszone en speciale dino-events. Er zijn heel veel dinofans, dat weten we.”

“We willen de jongste fans betrekken bij de creatie van het evenement en daarvoor gaan we samenwerken met een aantal scholen. En net zoals vorig jaar, vragen we aan het publiek om de laatste sculptuur te ontwerpen. Zo vinden we de perfecte opvolger voor Jefke”, legt organisator Peter Monballieu uit.

Voordeeltickets bewoners

“Het Zandsculpturenfestival was vorige zomer een daverend succes. Na een positieve evaluatie verwachten we nu nog meer van dit topevenement. Ook het thema doet het beste verhopen. Dino’s zijn een algemeen en aantrekkelijk thema voor jong en oud. We stuurden alvast de locatie bij, zodat het event nog toegankelijker wordt en de organisatie nog meer kan inzetten op een topbeleving.”

“En dan weet je dat duizenden bezoekers een topdag in Middelkerke-Westende zullen beleven. Ook voor onze eigen inwoners is het Zandsculpturenfestival een must-see. Daarom verkopen we opnieuw voordeeltickets voor onze inwoners en tweedeverblijvers. Die zijn te koop aan onze toeristische balies”, zegt Tom Dedecker, schepen van Toerisme.

Grootste kustevenement

Een uitstap naar of een verblijf aan zee is altijd een voltreffer. De combinatie met een topevenement voor jong en oud, zoals het Zandsculpturenfestival Middelkerke, maakt er het perfecte dagje uit van. “In 2021 waren we al het grootste kustevenement, nu wordt Zandsculpturenfestival Middelkerke gigantisch!” , volgens organisator Pieter De Wulf.

Zandsculpturenfestival Middelkerke vindt plaats van 1 juli tot en met 11 september. Tickets zijn vanaf nu te koop via zandsculpturenfestival.com. Net zoals vorig jaar krijgen inwoners van Middelkerke en mensen met een tweede verblijf in Middelkerke 2 euro korting. (PG)