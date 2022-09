Zandsculpturenfestival Middelkerke lokt meer dan 100.000 bezoekers

Het zandsculpturenfestival in Middelkerke heeft afgelopen zomer meer dan 100.000 bezoekers over de vloer gekregen. De zandkunstwerken stonden dit jaar in het teken van dinosaurussen en kreeg met het Arthur De Greefplein ook een nieuwe locatie.

Voor de zandsculpturen over FC de Kampioenen werd vorig jaar zo’n 4.000 ton zand gebruikt. Aangezien er voor dino’s een pak meer zand nodig was, werd dit jaar maar liefst 6.000 ton zand aangevoerd. Onder de noemer ‘Dino’s in the sand’ werden een hele reeks verschillende dinosaurussen gemaakt uit zand.

Bezoekers konden er terecht van 30 juni tot 11 september om de dino’s te bezichtigen, maar ook voor workshops, dino-events en een opgravingszone. Bovendien vond ook het Europees kampioenschap zandsculpturen plaats op het terrein. Heel wat toeristen en inwoners vonden dan ook de weg naar het zandsculpturen festival. De organisatie klokt af op meer dan 100.000 bezoekers.