Wouter Sinaeve en Johan Feys van Kartje Kilo tellen af: “Dranouter was onze ultieme droom”

Op 5, 6 en 7 augustus staat Festival Dranouter weer op het programma. We blikken al enkele weken vooruit met belangrijke schakels van het festival. Deze week zijn dit Wouter Sinaeve (48) en Johan Feys (47) van Kartje Kilo.

Herinneren jullie zich het eerste festival als artiesten nog?

“We weten niet meer in welk jaar we voor de eerste keer met Kartje Kilo op Festival Dranouter stonden. Zelfs over de precieze act twijfelen we, maar wat we ons wel levendig herinneren, was ons gevoel toen. We voelden ons zo preus, omdat spelen op Dranouter echt een ultieme droom voor ons was.”

“We hadden ook meteen een klik met het publiek en voelen ons er na al die edities nog steeds thuis. Eigenlijk hebben we nog nooit slechte reacties gekregen, omdat de festivalbezoekers echt voor alles openstaan, ook voor elke vorm van humor.”

Welk Dranouter-moment zullen jullie nooit vergeten?

“Enkele edities geleden maakten we een grote sprong met een samenwerking tussen drie gezelschappen. We richtten voor de eerste keer ‘het feestcomiteit’ op met de grote verkiezingen voor een voorzitter. We voelden dat het verhaal wel aansloeg en dat er zelfs een strijd tussen de festivalgangers aan de gang was.”

“De afsluit van die intense speeldagen vond op zondagavond plaats, met de bekendmaking van de winnaar. Het publiek riep al luidkeels de naam van hun voorkeurskandidaat en het was uiteindelijk Ridge die won. Toen we het podium opgingen, besloten we de nieuwe song van Kartje Kilo, ‘J’aime bien le Camembert’ te brengen. En wat toen gebeurde, was echt ongelooflijk.”

“Heel veel bezoekers bleken het nummer te kennen en de tent ontplofte volledig. Op dat moment kick je ook echt als artiest. Dat moment is voor ons legendarisch en was een prachtig slot na drie dagen volle bak presteren.”

Wat maakt Festival Dranouter voor jullie uniek?

“Vooral de warmte en gezelligheid. Er heerst een echte familiale sfeer. Je gaat ook naar Dranouter voor meer dan de muziek alleen, de beleving is van een hoog niveau, wat het festival ook uniek maakt. Met Kartje Kilo hebben we elke editie het gevoel thuis te spelen.”

“Van directie tot de laatste medewerker: iedereen wil ons mee vooruit helpen, iedereen denkt mee. Als we leuke ideeën lanceren, staan heel wat mensen klaar om de praktische kant te verzorgen. Neem nu bijvoorbeeld de Trail van dit jaar: Dranouter in beweging, zelfs over het podium. Het idee is er plots en alle neuzen staan meteen in dezelfde richting. Iedereen zet zich achter het plan, waardoor het resultaat echt fantastisch zal zijn.”

Kijken jullie uit naar deze editie?

“Dat zal wel zijn! We mogen opnieuw optreden in onze act van het feestcomiteit. Ridge heeft de Visakaart van het festival wat te gretig gebruikt, waardoor we heel wat initiatieven op poten moeten zetten om dat financiële gat te vullen. Anders wordt het feestcomiteit opgedoekt. We zullen dus opnieuw een intens festival beleven, maar we kijken er hard naar uit. We mogen weer heel wat creatieve ideeën in de praktijk omzetten en dat is als artiest fantastisch.”

Hebben jullie nog een ultieme festivaltip?

“Enkel praktische tips: steek zo weinig mogelijk geld in je portefeuille en gebruik de kleine zakjes van je jeansbroek optimaal. En heel veel smouten, zodat je niet verbrandt. Bepaal ook vooraf welke artiesten je zeker wil zien en ga op tijd naar die optredens. Vanaf de beste plek ervaar je het concert nog veel intenser. En zorg natuurlijk dat je Kartje Kilo hebt gezien!”