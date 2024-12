Winter in Kortrijk is geopend!

De gezelligste kerstmarkt van het land stak gisterenavond – met wat vertraging – de grootste kerstboom van Kortrijk aan op de Grote Markt. Daarmee werd Winter in Kortrijk officieel geopend.

Winter in Kortrijk bestrijkt de volledige binnenstad op vier winterspots: Grote Markt – met voor het eerst een reuzenrad –, Sint-Maartenskerkhof, Jozef Vandaleplein en Schouwburgplein. Daar komt eind december nog muziekcentrum Track bij voor De Tijdloze. Een overzicht van wat er te beleven valt in Kortrijk vind je hier.

Voor het eerst waren er drie elfjes aanwezig op de opening van Winter in Kortrijk. “We houden van kleur en gezelligheid en steken alle lichtjes aan. We zijn heel trots op het mooie resultaat en de organisatie”, zegt Mario Dhont van Mickey’s Café. Hij speelt één van de elfjes en is samen met de anderen elke zondag te zien op het Jozef Vandaleplein voor animatie. Je zal er ook ijskoninginnen en rendieren zien passeren.