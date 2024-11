Winter in Kortrijk gaat opnieuw voor de gezelligste kerstmarkt van het land

Een maand lang verandert het Kortrijkse stadscentrum opnieuw in een winterwonderland. Winter in Kortrijk opent op donderdag 5 december en duurt tot en met zondag 5 januari. Gezien het succes van vorig jaar – Winter in Kortrijk lokte 736.396 bezoekers naar onze binnenstad – zijn alle klassieke ingrediënten opnieuw aanwezig: kerstmarktjes, winterfoor, terrasjes, optredens, … Ontdek hier wat er allemaal te beleven valt tijdens de gezelligste periode van het jaar.

Voor de echte kerstbeleving moet je opnieuw op de Grote Markt zijn. Daar vind je de grootste kerstboom van Kortrijk (een den van 12,7 meter), een typisch nostalgische kerststal en uiteraard de kerstmarkt met maar liefst 48 chalets, een nieuw record! In de weekends komt daar nog eens een ‘shopping street’ bij om het perfecte kerstcadeautje te vinden.

Winterterrassen

“De boom komt uit Deerlijk, uit de tuin van Joyce Soisson, die G-netbal speelt bij Balti Kortrijk Spurs. Aangezien de Special Olympics in 2025 naar Kortrijk komt, deden we een oproep aan de kandidaten of zij toevallig een mooie boom in hun tuin hadden staan. De mooiste vonden we bij Joyce. Zij zal ook aanwezig zijn op de opening van Winter in Kortrijk op donderdag 5 december”, zegt schepen van Economie Wouter Allijns.

(foto David Barbe)

Rondom de kerstmarkt kan je voor een hapje en een drankje ook terecht in de gezellige winterbars van de lokale horecazaken op de Grote Markt. Ook bars en restaurants op andere plekken in de stad zetten hun winterterrassen uit.

Wintertuin

Op het Sint-Maartenskerkhof keert Wintertuin terug. “We verwelkomen bezoekers op het evenementenplein met gezellige hoekjes, verwarmde winterhutjes en een verhoogd podiumterras. We voorzien ook een sanitaire container in plaats van de DIXI toiletcabines”, zegt Joran Vanhoenacker.

Met een evenwichtige mix van bands en dj’s biedt Wintertuin voor elk wat wils. © Wintertuin

Met een evenwichtige mix van bands en dj’s biedt Wintertuin voor elk wat wils. “Met als hoogtepunten Low G op 29 december en een pre-nieuwjaarsfeest op 30 december met DJ Lotto waarbij we samen aftellen naar middernacht. In de week kan je er ook gezellig iets drinken en genieten van achtergrondmuziek.”

Land van de Kerstman

Aan de andere kant van de Sint-Maartenskerk, op het Jozef Vandaleplein, neemt de kerstman zijn intrek in het Huis van de kerstman. Je gluurt er binnen in zijn cadeautjespakhuis, snoepfabriek en slaapzaal van de elfjes, en dwaalt er rond tussen de 200 kerstbomen op het nieuw terras. “De ‘Noorse bergen’ waren heel leuk, maar ze stonden wat in de weg voor wie stond te wachten om het Huis van de kerstman binnen te gaan. We kiezen voor een sneeuwlandschap met terras”, zegt eventcoördinator Hans Vandenberghe.

In het Huis van de Kerstman gluur je binnen in zijn cadeautjespakhuis, snoepfabriek en slaapzaal van de elfjes, en je dwaalt er rond tussen de 200 kerstbomen op het nieuw terras. © David Barbe

Het Land van de Kerstman is volledig rolstoeltoegankelijk en vrij te bezoeken. Je kan de kerstman zelf ontmoeten op zaterdag 7, zondag 8, zaterdag 14, zondag 15, woensdag 18, zaterdag 21 en zondag 22 december, telkens van 15 tot 19 uur. Op vrijdag 20 december is dat van 18 tot 21 uur.

Nieuw dit jaar zijn de gratis voorleesmomenten in het Huis van de kerstman op vrijdag 27 december van 14.30 tot 15.30 uur (in het kader van Come Aut & Play) en op zaterdag 28 december van 14 tot 15 uur. Reservatie is verplicht. Snel zijn is de boodschap want er zijn slechts 25 plaatsen beschikbaar. Tip: combineer het voorleesuurtje met een bezoek aan de Sint-Maartenstoren. Je kan de toren uitzonderlijk ‘s avonds beklimmen onder begeleiding van een gids.

Kerstfoor

Met de kinderen op stap? Breng dan zeker ook een bezoekje aan het Schouwburgplein. Daar vind je de kerstfoor met 14 attracties. De kleintjes kunnen eendjes vissen of een ritje maken op de draaimolen. Mag het al iets avontuurlijker? The Funhouse en de rups zijn ook van de partij. “Dit jaar werd er ook een bar bijgeplaatst zodat de ouders niet in de kou moeten wachten als de kinderen op de attracties zitten”, aldus Hans.

De Tijdloze

Studio Brussel maakt vanaf donderdag 26 tot en met maandag 30 december, van 7 tot 21 uur, live radio vanuit muziekcentrum Track in Kortrijk in het kader van De Tijdloze Week Countdown © Jonas Verbeke

Studio Brussel maakt vanaf donderdag 26 tot en met maandag 30 december, van 7 tot 21 uur, live radio vanuit muziekcentrum Track in Kortrijk in het kader van De Tijdloze Week Countdown. De Tijdloze Afterwork zal tijdens deze week iedere dag van 17 tot 22 uur plaatsvinden, recht tegenover de studio, in een tent met hoge tafels en barkrukken, zeteltjes en statafels. Iedere avond zal er tijdloze muziek aan elkaar worden gemixt door één of meerdere dj’s.

Muziek

Naast de gezellige kerstsfeer kan je tijdens Winter in Kortrijk ook genieten van muziek. Op vrijdag 20 december organiseert Stad Kortrijk opnieuw Vlaanderen Zingt Kersteditie. Je zingt er samen met andere bezoekers populaire (kerst)liedjes. Een gratis zangkrantje helpt je om de liedjesteksten op te frissen. Afspraak om 20 uur op de Grote Markt.

Come AUT & Play

Met de steun van Toerisme Vlaanderen en Iedereen Verdient Vakantie organiseert Toerisme voor Autisme het inspirerende project Come AUT & Play. Dit initiatief bouwt verder aan de brug tussen mensen met autisme en de toeristische sector. Op vrijdag 27 december is er een autismevriendelijke belevingsdag voor gezinnen met kinderen tussen 6 en 12 jaar. Info en volledige programma vind je op www.toerismevoorautisme.be/cap-activiteiten/winter-in-kortrijk.

Nieuwjaarsdrink

Op zaterdag 4 januari vindt de jaarlijkse nieuwjaarsdrink voor inwoners plaats. Van 18 tot 20 uur zijn alle Kortrijkzanen welkom om het glas te heffen op 2025. Plaats van afspraak: Leieboorden, kant Broelkaai. Er zijn gratis dranken, frietjes en hamburgers (halal, koosjer, vegan, veggie, kip, rund). Voor de allerkleinsten is er animatie. De burgemeester houdt er een nieuwjaarstoespraak. Nadien is er vuurwerk en een dj-set.