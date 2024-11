Voor het eerst een reuzenrad tijdens Winter in Kortrijk

Op de Grote Markt , ter hoogte van de Patria, wordt de komende dagen een bijna 40 meter hoog reuzenrad opgetrokken. Het rad maakt samen met de kerstmarkt, het Land van de kerstman, de Wintertuin en de kerstfoor deel uit van Winter in Kortrijk dat op donderdag 5 december opent. Wie een leuke foto tagt van de winterse sfeer, maakt kans op een Kortrijk Cadeaubon van 100 euro.

Het reuzenrad ‘Juwel’ telt 30 gondels voor maximum 6 personen en is voorzien van prachtige ledverlichting die je tot ver buiten Kortrijk zal zien. Het is van 2016 geleden dat een reuzenrad de Grote Markt sierde, maar het is eerste keer dat dit tijdens de kerstperiode gebeurt. De gondels zijn volledig dicht, waardoor je beschermd bent tegen weer en wind. Een ticketje kost 6 euro onder de 12 jaar en 8 euro voor volwassenen.

“Vorig jaar was de meest succesvolle Winter in Kortrijk ooit met bijna 740.000 bezoekers. We behouden de succesformule met onze verschillende winterspots en voegen er dit jaar met het reuzenrad nog extra magie en nostalgie aan toe”, zegt Wouter Allijns, schepen van Ondernemen.

Win Kortrijk Cadeaubonnen van € 100

Met een fotowedstrijd wil Kortrijk de gezellige kerstsfeer ook laten merken op de sociale media. Wie tussen 5 december en 5 januari een mooie foto post van Winter in Kortrijk op hun Facebook- of Instagramprofiel en maakt kans op een Kortrijk Cadeaubon van 100 euro. “De dienst Economie wil vaker samenwerken met de dienst Evenementen om zo meer mensen naar Kortrijk te trekken”, licht eventcoördinator Mathieu Dhantschotter toe.

Mathieu Dhantschotter, Hans Vandenberghe, Wouter Allijns en Nele Defrancq op de plaats waar het reuzenrad zal verschijnen. Ter referentie: het Belfort is 28 meter hoog. Je zal dus een mooi zicht hebben over Kortrijk © MD

Wat moet je doen? Tag @stadkortrijk, gebruik de hashtag #winterinkortrijk24 in je beschrijving en tag je favoriete Kortrijkse winkel waar je de bon wil spenderen. Elke week worden vijf winnaars gekozen. De vijf foto’s met de meeste likes winnen die week een cadeaubon. Zij krijgen een privébericht.

De ‘best of‘ krijgt ook een plekje in het volgende stadsmagazine. Trommel dus je achterban op om jouw foto te liken. Let op: enkel posts van openbare profielen zijn geldig. Staat jouw profiel privé? Dan ziet de stad je inzending niet. Je kan dit aanpassen in je instellingen.