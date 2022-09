Wevelgem maakt zich op voor Surplatse

Ruim 60 lokale handelaars en verenigingen zorgen op zondag 18 september dat het centrum van Wevelgem bruist van het volk. Met ‘Surplatse’ vult de gemeente de leemte die ontstond nu het braderiecomité het voor bekeken houdt. Tussen de winkels vind je de verenigingen en op het podium een resem artiesten zoals Magriet Hermans en Get Ready!

Na vijftig edities besloot het Braderiecomité niet langer de september braderie te organiseren. Traditioneel een van de hoogdagen in deelgemeente Wevelgem, je kon er steeds op de koppen lopen. “We willen onze handelaars niet in de kou laten staan en meteen ook onze verenigingen een duwtje in de rug geven”, zegt schepen van ondernemen Kevin Defieuw.

“Daarom dat we zorgen voor een alternatief: Surplatse. Net voor de zomer nodigden we via een oproep de lokale ondernemers en verenigingen uit op dit initiatief, we noteerden meer dan 60 kandidaten die elk op hun manier zullen zorgen voor een bruisend Wevelgem centrum op zondagnamiddag 18 september.”

Lekker blijven hangen

Met 60 winkels en standjes is de evenementzone goed opgevuld. Die loopt van aan het Kasteel in de Vanackerestraat tot aan de Roodbaardstraat, in de volksmond ook gekend als kabaatjes weuglingske. Ook in de Lode de Boningestraat, tot aan de Hoogstraat, en in de Lauwestraat, tot aan de Kozakstraat, zal er beleving zijn.

“Willen onze handelaars niet in de kou laten staan”

Net zoals het braderiecomité zorgt de gemeente voor animatie tussendoor. Om 15 uur start het muzikaal programma op de parking aan het gemeentehuis. Margriet Hermans bijt de spits af. Met haar ‘lekker blijven hangen’ won ze onlangs nog de Radio 2 Zomerhit 2022. Daarna komt het kinderpopduo Blitz aan de beurt. Kinderhelden Super PJ en Super Jens zorgen een interactieve kindershow. Ook Sasha Rosen en Davy Gilles, ‘Sasha & Davy’, zorgen voor de nodige sfeer. Get Ready! sluit om 17.30 uur de avond af. De populaire boysband is gekend van onder meer ‘Diep Zo diep’, ‘Laat’ en ‘Marjolijn’.

WK Surplace

Dat het evenement niet ‘Opdeplatse’ heet maar ‘Surplatse’ heeft wellicht te maken met het Wevelgems kampioenschap surplace dat start om 14 uur. Ter hoogte van het kasteel moeten de deelnemers een afstand van vijf meter zo traag mogelijk afleggen zonder voet aan grond te zetten.

De centrumstraten zijn op zondagmiddag volledig verkeersvrij. De gemeente raadt dan ook aan om met de fiets te komen. Aan de parking tussen de Lode de Boningestraat en het park komt een grote fietsenstalling. Mindervaliden kunnen met hun auto terecht op de parkeerplaatsen langs het park in de Vanackerestraat, op de Nieuwe Markt of op de parking in de Brugstraat.

Alle info op www.wevelgem.be/surplatse