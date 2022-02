Wecandance kiest voor psychedelisch thema en vijf overdekte podia

‘Just an illusion’. Dat is het thema voor de komende editie van dancefestival Wecandance, op zaterdagen 6 en 13 en zondagen 7 en 14 augustus op het strand van Zeebrugge. Nieuw dit jaar: het festival krijgt vijf overdekte podia.

Van Wecandance is algemeen geweten dat het festival ook draait rond zien en gezien worden. Door de coronacrisis verdween het belang van de dresscode even op de achtergrond, maar nu is die helemaal terug. Thema dit jaar is ‘just an illusion’.De organisatoren lieten zich inspireren door de modeweken in Parijs in september, waar hypnotiserende prints en psychedelische kleuren alomtegenwoordig waren.

Maar uiteraard is er ook muziek. Het festival loste een eerste resem namen, met onder meer Blck Mamba, Faisal, Joyhauser, Joris Voorn en Zoey Hasselbank. Nieuw dit jaar is dat het festival straks vijf overdekte podia telt, die de bezoekers het gevoel moeten geven dat ze zich in een club bevinden. Daar wordt onder meer techno, house en hiphop gedraaid.

Het festival vindt plaats tijdens de eerste twee weekends van augustus. Meer info en tickets vind je hier.