“We hebben een serieus bommetje gelegd”: verrassende kandidaat-carnavalprins Rudy (51) doet tweede gooi naar de titel met roosje Julie (22)

Net op het ogenblik dat carnavalesk Zwevezele helemaal in de ban is van het duo Kuckle & Vicky, komt er een verrassende uitdager in het spel: Rudy Kerwyn (51) en zijn kersvers roosje Julie Vanthournout (22). “We doen het voor de sfeer en om wat schwung te brengen in het Zwevezeelse carnaval”, vertelt Kerwyn.

Het eerste carnavalduo Kuckle & Vicky zijn al van 20 december campagne aan het voeren en dat zal Zwevezele geweten hebben. Eenden zijn een centraal thema met een eendjeswandeling, een eendjeszoektocht, een heuse duckrace, zelfs eendjes-selfies…

“Het was een impulsieve beslissing, die weinigen hadden zien aankomen”

“We beseffen dat we tegen een grote achterstand aankijken”, bekennen Kerwyn en Julie, maar ze zijn vast van plan er voluit tegenaan te gaan. Rudy’s gezin staat als één front achter hem. “Het was een impulsieve beslissing, die weinigen hadden zien aankomen. Maar ik heb meteen de zegen gekregen van mijn vrouw Sigried, die me enorm steunt”, stelt Rudy. “Ook m’n zonen Kjell en Milan zetten onder meer hun schouders onder de nieuwe Facebookpagina. We hebben nog amper vier weken te gaan, dus geen tijd te verliezen.”

Drie prinsen

Rudy & Julie zijn zeker niet kansloos, wel integendeel. Rudy is immers al eens carnavalprins geweest in 1999 en zijn vader Walter Kerwyn in het topjaar 1988. Julie’s vader Nic Vanthournout werd prins in 2019. Drie prinsen in één gezelschap, die moet je de klappen van de carnavalzweep niet meer leren. Rudy is bovendien een oud-Chiroleider – net als burgemeester Lieven Huys – Julie komt uit de KLJ-jeugdvereniging. “We zullen zoveel mogelijk verenigingen en sympathisanten contacteren”, kondigt Rudy aan. En als klap op de vuurpijl: de ouders van Julie’s vriend Jonas Duyvejonck zijn de uitbaters van café De Landsman. Dat zijn toch geen onbelangrijke troeven.

Bommetje

“We zijn bezig met het maken van affiches en het plaatsen van borden”, vertelt Rudy. “We kiezen voor de kleur groen, omdat dat ook mijn favoriete kleur was in 1999. De rest van het programma gaan we zo snel mogelijk vastleggen. De eerste reacties zijn alvast heftig. Ik denk wel dat we nu een serieus bommetje gegooid hebben. We doen vooral mee voor de sfeer en de gezelligheid. Winnen zou de kers op de taart zijn, maar het is geen obsessie. Nu barst er een echte carnavalcampagne los en dat lééft gewoon in Zwevezele. Daar doen we het tenslotte voor.” Waarop Rudy’s vrouw Sigried vrolijk besluit: “Ach, wat, eens zot zijn doet geen zeer.”