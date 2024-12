‘Vuurwerk’ palmt vier dagen lang De Grote Post in

Oostende Nog tot zaterdag 14 december weergalmt ‘Vuurwerk’ in de Lokettenzaal van cultuurcentrum De Grote Post. Niet dat er letterlijk vuurpijlen door het gebouw vliegen, al zit het plezante en ruime aanbod aan toegankelijke activiteiten daar in figuurlijke zin niet ver van.

Vuurwerk is een meerdaags initiatief van De Grote Post waar verschillende cultuurpartners, kunstenaars en organisaties, Oostendenaren en aangewaaiden, jong en oud aan meewerken. “Samen maken we van De Grote Post een thuis, een liefdevolle plek om op adem te komen, om jezelf te kunnen zijn en anderen te ontmoeten”, klinkt het.

“Tijdens Vuurwerk gaan we dansen, rolschaatsen, zitten, luisteren, voorlezen, proeven, tekenen, dragen en ook spreken”, openen An Pauwels en Griet Dobbelaere, community builders van De Grote Post. “We maken tijd en ruimte om gesprekken aan te knopen, die we tijdens de gejaagdheid van het jaar vaak uit de weg gaan. Op die manier grijpen we die eindejaarsdagen aan om stil te staan bij dat wat je raakte het voorbije jaar, wie voor je zorgde en voor wie jij zorg droeg, wat en wie je koestert.”

twaalf activiteiten

Er staan zo’n twaalf activiteiten op de agenda. Draw Me A House van Jonas Vansteenkiste en Thomas Jacques laat bezoekers doorlopend een huis tekenen om het thuisgevoel te vatten. Er is ook een voorleesmarathon met kinderboeken met onder meer Martin Heylen en burgemeester John Crombez. En in een eerlijk gesprek hebben Hannelore Bedert en Fatena Al-Ghorra het op 11 december over verlies. Op 12 december pakt DJ Pulle uit met een T-Dansant voor jong en oud. Er valt ook nog een primeur te scoren: POT-UP. Tien Oostendenaars gingen aan de slag met voedselresten. Samen met professionele chef Jan Wydooghe werkten ze eigen recepten uit om verloren groenten te bewaren, van chutneys tot azijn, van gepekelde citroenen tot paprikapasta. “De inspiratie voor die recepten halen ze uit familiegerechten, ontmoetingen, gekoesterde herinneringen.”

Tot slot springt ook de rolschaatsdisco op zaterdag 14 december vanaf 13 uur in het oog. DJ Yoko on a roll laat iedereen loos gaan op leuke deuntjes. Je mag zelf je rolschaatsen meebrengen of een paar lenen in De Grote Post. Leuk detail: theatermaker Michiel Soete creëerde samen met een groep enthousiaste OKAN-leerlingen uit Oostende de rolschaatsbaan. Samen met de kinderen van vzw ARTKOS zorgen zij voor een bijzonder en onvergetelijk openingsmoment. (TVA)

Het volledige programma en alle praktische info: www.degrotepost.be.