Veel volk op eerste dag van Oostende voor Anker

Oostende voor Anker is gestart en het werd meteen een heel drukke donderdagmiddag. De bezoekers genoten met volle teugen van de 150 historische vaartuigen en de vele andere troeven van het festival. Na drie jaar afwezigheid waren ook de schippers blij om terug in Oostende te kunnen aanmeren en elkaar te ontmoeten.

Het maritiem festival Oostende voor Anker is traditioneel goed voor zo’n 200.000 bezoekers. Het festival is na drie jaar afwezigheid meteen goed uit de startblokken geschoten.

Heel wat mensen hebben het festival gemist. Kunstenaar Redgie Van Troost staat al tien jaar op Oostende voor Anker met zijn schilderijen. “Ik ben heel blij dat ik hier weer kan zijn. Er is altijd veel belangstelling en dat is zeker leuk voor mij als kunstenaar.”

Ook schippers blij

Vooral ook de schippers hebben uitgekeken naar een nieuwe editie van het festival.“Je merkt dat de schippers het echt gemist hebben. Ze kunnen nog eens samenkomen en ze snakken echt naar die ontmoeting. De mensen begroeten ons dan ook enorm hartelijk”, zegt curator Hubert Rubbens.

Zo was er dit jaar zelfs een wachtlijst omdat zoveel schippers naar Oostende wilden afzakken. Bart Carpentier van de Lona 3 is er met plezier terug bij. “Ik was vroeger eigenlijk wat sceptisch over het festival. Ik had niet echt zin in zo’n massa-evenement voor het publiek, maar het bleek uiteindelijk een heerlijke ervaring.”

“De organisatie slaagt er in om er naast een evenement voor het publiek ook een leuke ervaring voor de schippers van te maken. Je kan hier heel wat gelijkgestemden ontmoeten en de andere vaartuigen bezoeken. De sfeer is zo goed. Ik heb er dan ook naar uitgekeken om hier terug te zijn. De boot, de Lona 3, heeft twee jaar op het droge gestaan.”

Vliegende Vis

Ook Jan en Anita komen al sinds 2007 naar Oostende voor Anker met de ‘Vliegende vis’. “Het houten schip nam op 6 juni 1944 deel aan de landing in Normandië op D-Day. Nadien werd het omgebouwd tot plezierjacht en ligt al sinds 1946 in Antwerpen”, vertelt Jan van de Pas uit Hoogstraten.

Hij komt altijd met plezier naar Oostende. “Het is een geweldige bende vrijwilligers die dit op poten zet. Ik heb al veel evenementen meegedaan en zoals het hier georganiseerd wordt is het fantastisch. Maar daarnaast is ook het contact met het publiek heel fijn.”

